Kysely: Tekoäly toivotetaan tervetulleeksi, mutta ihmislähtöinen it-tuki tärkeintä työntekijöiden tyytyväisyydessä ja tuottavuudessa

Lenovo laajentaa älykkäiden yhteistyöratkaisujen valikoimaa uudella ThinkSmart View Plus -mallilla 31.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Microsoft Teams -näyttöä käyttävä ThinkSmart View Plus mahdollistaa entistä paremman yhteistyön useissa työskenaarioissa yhtenäisen videoviestintäratkaisun avulla Uusi Lenovo IP Controller on HDMI-kytkennällä varustettu AV over IP -näyttö, jossa on helppokäyttöinen Ethernet-yhteys (CAT5e) PoE:llä Maailman ensimmäinen Windows-pohjainen yhteistyöyksikkö ThinkSmart One on nyt saatavilla maailmanlaajuisesti Lenovo™ julkisti tänään Information Systems Europe (ISE 2023) -tapahtumassa Barcelonassa täysin uuden erillisen ThinkSmart™ View Plus -yhteistyönäytön. Siinä on Microsoft Teams -käyttöjärjestelmä ja ensiluokkaiset ääni-, video- ja valkotauluominaisuudet. Älykäs yhteistyöratkaisu on suunniteltu liikkuville työpisteille, puhelinkoppeihin ja kotitoimistoon. Älykkäiden yhteistyöratkaisujen valikoimaan kuuluvat myös äskettäin julkistettu Lenovon IP Controller ja ThinkSmart One. ThinkSmart View Plus Innovatiivinen ThinkSmart View Plus, jossa on Microsoft Teams -näyttö lisää tuottavuutta, jous