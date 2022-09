Kyselytutkimuksen tulokset julki: enemmistö suomalaisista kertoo onnistuneensa vähentämään ruokahävikkiä

Helpotusta sähkölaskuun sopimusta muuttamalla? 8.8.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kuluttajaliitto kehottaa kuluttajia tarkistamaan oman sähkösopimuksensa ennen talven tuloa. Mikäli ei ole sitoutunut määräaikaiseen sopimukseen, on nyt hyvä arvioida voisiko sähkösopimusta muuttamalla saada helpotusta oman talouden menoihin sähköenergian osalta. Kilpailuttamisella on tällä hetkellä entistä suurempi merkitys, kun uusien sähkösopimusten hinta on ennätyksellisen korkealla ja hintaerot suuret.