Lääkäriliiton laatupalkinto Rovaniemen terveyskeskukselle

Lääkäriliiton laatupalkinnon on saanut Rovaniemen terveyskeskus tunnustuksena tyypin 2 diabetespotilaiden hoidon laadun parantamisesta. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2019 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä laatupalkintofinaalissa Helsingin Messukeskuksessa tänään 11.1.2019.

Rovaniemen terveyskeskus on onnistunut hoitosuunnitelman implementoinnissa tyypin 2 diabetespotilailla. Suurin osa rovaniemeläisistä diabetespotilaista on laatinut hoitosuunnitelman yhdessä ammattihenkilön kanssa. Laatumittausten perusteella diabetespotilaiden hoidon laatu on kohentunut hoitosuunnitelman käyttöönoton myötä. Hoito on entistä potilaslähtöisempää, yksilöllisempää, jäsennellympää ja tavoitteellisempaa.

– Rovaniemen malli on hyvin potilaslähtöinen. Malli on myös otettavissa käyttöön nopeasti ja laajasti muuallakin, laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell totesi.

Laatupalkinnon saajan valinta oli kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi kolme parasta ehdokasta finaaliin. Muut finalistit olivat Sosteri eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Vantaan kaupungin terveyskeskuksen ehkäisy- ja perhesuunnittelupalvelut.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lisätietoja:

Rovaniemen terveyskeskus:

Terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola, puh. 016 322 4455, ilona.mikkola@rovaniemi.fi ja hallintoylilääkäri Paula Reponen, puh 016 322 6605

Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja, LT Klas Winell, puh. 0400 407 943