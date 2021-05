Lääkäriliitto käynnistää kampanjan terveyskeskusten pelastamiseksi

Jaa

Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy vetoavat: Pelastetaan terveyskeskukset - kun vielä voimme!

Me suomalaiset käymme terveyskeskuksen äitiysneuvolassa jo ennen syntymäämme, saamme rokotukset ja tarvittaessa hoito tulee kotiin kotisairaanhoidon toimesta. Hyvin toimiva terveyskeskus nopeuttaa sairauksien toteamista, niistä paranemista ja säästää rahaa. Tänä päivänä terveyskeskusta voi pyörittää kunta tai yksityinen taho. Terveyskeskus on meidän kaikkien yhteinen etu.



”Terveyskeskukset ovat suomalaisen perusterveydenhuollon kivijalka, joka ei ole saanut tarvitsemiaan resursseja toiminnan laajennuttua. Kivijalka uhkaa rapautua, mikä uhkaa koko terveydenhuoltoamme”, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Terveydenhuollon etulinja saadaan kuntoon yhdeksän kohdan ohjelmalla:



• Viikossa hoitoon – diginä tai ilman

• Kaikille hoitoa tasapuolisesti

• Mielenterveyspalveluita on vahvistettava

• Pitkäaikaiset hoitosuhteet kunniaan

• Tuetaan toimintakykyä ja terveyttä

• Lasten ja nuorten asialla

• Liikunta lähelle

• Turvallinen vanhuus



Ohjelma terveyskeskusten pelastamiseksi on herättänyt innostusta kevään kuntavaaliehdokkaissa ja mukaan on sitoutunut ehdokkaita läpi puolueiden ja ympäri Suomen. Ehdokas Eero Aho Mikkelistä lähti mukaan ensimmäisenä: “On kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta täysin välttämätöntä, että koko Suomessa säilyy turvallisen elämisen edellytykset myös tulevaisuudessa. Vain terveyskeskukset pelastamalla takaamme, että ympäri Suomen on turvallista asua, elää, lomailla ja viettää vapaa-aikaa. Mistä haet apua, jos sairastut Lapin lomalla, tai mökillä?”



SuPer ja Tehy pitävät kampanjaa terveyskeskusten pelastamiseksi tärkeänä. Kampanjaan on liittymässä myös joukko muita kansallisia järjestöjä.

”Terveyskeskusten pelastaminen on merkityksellistä senkin vuoksi, että hoitoalan pito- ja vetovoimaa saadaan parannettua. Myös lähihoitajien ammatillinen osaaminen on otettava käyttöön kaikessa laajuudessaan”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

"Perusterveydenhuollon toimivuus on kansanterveyden kannalta aivan keskeistä, mutta siellä on myös luvattoman paljon ongelmia mm. hoidon saatavuudessa ja osaavan henkilöstön riittävyydessä. Tulevat kuntapäättäjät kantavat ison vastuun perusterveydenhuollon turvaamisesta ja siksi on tärkeä nostaa asia esiin myös kampanjoimalla kuntavaalien alla”, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Haastamme mukaan kaikki, joille terveyskeskusten pelastaminen on sydämen asia. Sosiaalisessa mediassa kampanja näkyy #pelastetaanterveyskeskukset.

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 5275 085

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, puh. 040 821 0028