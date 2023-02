Lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinpalvelun ruuhkaa puretaan lisähenkilöstöllä

Vastaanottojen yleiseen puhelinpalveluun saa kiireellisissä asioissa yhteyden pääosin samana päivänä, keskimäärin 3–4 tunnissa.

- Palvelua on sujuvoittanut merkittävästi alkuvuonna käyttöön otettu kiireellisyysvalinta, jonka tarkoituksenmukaisesta käytöstä saamme kiittää asiakkaitamme. Kiireellisen hoidon valintaa on käytetty harkiten: se on tehty noin 40 prosentissa tulleista puheluista, toteaa palvelujohtaja Susanna Pitkänen.

Sen sijaan kiireettömissä asioissa yleinen puhelinpalvelu on edelleen pahasti ruuhkautunut. Takaisinsoittoa joutuu odottamaan tällä hetkellä pisimmillään 1–2 viikkoa ja Mäntsälässä tätäkin pidempään.

Hoitovastaavien puhelinpalvelussa ei ole vielä käytössä kiireellisyysluokitusta. Tällä hetkellä yhteyden hoitovastaavaan saa Järvenpäässä pääosin samana päivänä, Nurmijärvellä päivän viiveellä ja Tuusulassa kahden päivän viiveellä. Hyvinkäällä ja Pornaisissa takaisinsoittoa joutuu odottamaan pisimmillään reilun viikon ja Mäntsälässä kaksi viikkoa.

Huomioitavaa on, että ruuhkanpurun aikana hoitovastaavan yhteydenottopyyntöihin voi poikkeuksellisesti vastata muukin ammattilainen.

Ruuhkia puretaan tehokkaasti lisähenkilöstöllä ja laajennetulla yhteistyöllä yksityisen palveluntuottajan kanssa

Osa yhteydenoton sujuvoittamiseksi saatu lisähenkilöstö on jo aloittanut työnsä ja loput aloittavat maaliskuun loppuun mennessä. He keskittyvät ensivaiheessa purkamaan syntyneitä jonoja. Jonojen purku on edennyt hyvin.

Mäntsälän ja Pornaisten kiireettömien lääkäripalveluiden ruuhkaa puretaan maaliskuun alusta yhteistyöllä Terveystalon kanssa. Laajennetun yhteistyön avulla saamme lisättyä Mäntsälän terveysasemalle läsnä- ja etälääkäripalveluita ja henkilöstöä Mäntsälän ja Pornaisten vastaanottojen puhelinpalveluun.

Lisäksi tavoitteemme on ottaa palvelusetelit käyttöön kevään aikana. Jatkamme myös muita toimenpiteitä palveluissa esiintyvien ruuhkien helpottamiseksi.

Kiireettömissä asioissa suosi sähköisiä palveluja



Kiireettömissä asioissa tulisi ensisijaisesti käyttää sähköisiä palvelujamme.

Omaolon avulla voi arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa, saada toimintaohjeita ja tarvittaessa olla yhteydessä terveydenhuollon henkilöstöön.

Yhteys hoitovastaavaan on hyvä ensisijaisesti tehdä lähettämällä viesti sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisäksi sähköisen asioinnin avulla voi perua vastaanottoajan ja uusia reseptit Omakannassa, reseptin uusinnan voi tehdä myös apteekkikäynnin yhteydessä.