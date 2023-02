Lahden Konepiste avasi uuden venemyymälän ja palvelupisteen Niemen satamaan

”Niemen satama on Vesijärven ja eteläisen Päijänteen veneilijöille tärkeä palvelupiste, jossa sijaitsee esimerkiksi Vesijärven ainoa venepolttoaineasema. Lahden Konepiste on sataman keskeinen toimija, sillä pystymme hoitamaan sujuvasti veneilijöiden tarvitsemat palvelut kuten huollot ja talvisäilytyksen”, Lahden Konepiste Oy:n toimitusjohtaja Janne Korhonen kertoo.

Niemen sataman palveluihin kuuluvat myös mm. vierasvenesatama ja septitankkien imutyhjennys ja satamaa käyttävät tukikohtanaan myös pelastuslaitos, poliisi ja Lahden Järvipelastajat. Satamassa on kaikkiaan yli 600 paikkaa moottori- ja purjeveneille sekä soutuveneille.

Päijät-Hämeestä Lahden Konepiste pystyy palvelemaan laajaa asiakaskuntaa Etelä- ja Keski-Suomessa. Satamaan on helppo saapua sekä maanteitse että Päijänteeltä ja Vesijärveltä. Oma nostokalusto mahdollistaa aina yhdeksän metriä pitkien veneiden helpon ja turvallisen liikuttelun telakalle ja huoltoon.

Kontiolahtelaiselle AMT-veneet Oy:lle uuden myymälän avaaminen eteläiseen Suomeen on merkittävä laajennus. Valmistajan mallistoon kuuluu kaikkiaan 13 venemallia suosituista viiden metrin kokoluokan avokeulaisista bowridereista ja pulpettiveneistä yli seitsemän metrin pituisiin keulahytillä varustettuihin daycruiser-retkiveneisiin.

”Olemme äärimmäisen onnellisia siitä, että jakeluverkostoomme on saatu mukaan vahva ja osaava talo. AMT:n asiakkaiden näkökulmasta venemyynnin, huollon ja talvisäilytyksen yhdistäminen kokonaispalveluksi Lahdessa on oikea asia”, AMT:n toimitusjohtaja Mikael Winqvist sanoo.

Winqvistin mukaan AMT:n vahvuus on, että suosituista bowridereista on sekä lujitemuoviset että alumiinirunkoiset versiot. Veneilijöitä, kalastuksen harrastajia ja mökkiläisiä kiinnostaa erityisesti AMT 165 BR ja AMT 165 BRf -pari, joista ensin mainittu on kokonaan lujitemuovirakenteinen ja jälkimmäisessä on alumiinirunko. Molempien veneiden konetehoalue on mökkiveneisiin sopiva 50–60 hevosvoimaa. Winqvist uskoo, että myös AMT 210 DC -daycruiserista tulee alueella suosittu retkivene.

AMT-veneet myydään aina varusteltuna Yamaha-perämoottoreilla.

Toinen Lahden Konepisteen venemerkki on Falcon, jonka mallistoon kuuluu viiden bowrider-tyyppisen avoveneen lisäksi etenkin kalastuskäytössä ja yhteysveneenä suosittu Falcon C 7 -keskihyttimalli.

”Kaikki Falconit ovat alumiinirunkoisia, joka on suomalaisille veneilijöille tärkeä asia. Myös Falcon on kotimainen, Kuopiossa valmistettava Bella-Veneiden tuote”‚ Janne Korhonen korostaa.

Falcon-malliston pienin vene on suosittuun mökkiveneluokkaan sijoittuva 4,9 metriä pitkä, 60 hevosvoiman moottorilla varustettu Falcon BRs 4. Falconin lippulaiva on Falcon BR 8, jossa matkustaa mukavasti jopa yhdeksän hengen seurue. Falconit varustellaan Mercury-perämoottoreilla.

Huoltoa Lahden Konepiste on tarjonnut Niemen satamassa jo vuodesta 2012 alkaen. Veneiden ja moottoreiden huoltojen ja asennusten lisäksi Lahden Konepisteessä myydään BRP:n Can-Am-mönkijöitä ja Sea-Doo-vesijettejä. Huollon osaamiseen kuuluvat perämoottoreiden, mönkijöiden ja vesijettien lisäksi myös Ski-Doo- ja Lynx-moottorikelkat.

Lahden Konepiste on vuonna 1983 perustetun Vääksyn Konepisteen tytäryhtiö. Yhtiön liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 11,5 miljoonaa euroa ja se työllisti 18 henkilöä.