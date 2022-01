Lakko nostaa asumismenoja - lämmöntuotanto rajattava lakon ulkopuolelle

Tehtaiden yhteydessä toimivat voimalaitokset ja vedenkäsittely kuuluvat lakon piiriin, mistä johtuen lämpö joudutaan lakon aikana tuottamaan vara- ja huippulaitoksilla. Korvaava lämmön tuotanto on kalliimpaa, mikä vaikuttaa kaukolämmön hintaan. Tästä syystä kaupunkien asukkaat, asuinkiinteistöt sekä energia- ja kaukolämpöyhtiöt ovat joutuneet tahtomattaan lakkotilanteen kärsijöiksi. Tilannetta ei voi pitää kohtuullisena kaupunkien asukkaiden ja asumismenojen kehityksen kannalta.

Rauman Energia nostaa kaukolämmön energiamaksua 20 prosenttia

Esimerkiksi Raumalla UPM:n tehtaiden lakko vaikuttaa siten, että Rauman Biovoiman biokattilat eivät ole käytössä, ja lämpöä tuotetaan öljykäyttöisillä varakattiloilla. Tämän johdosta Rauman Energia on jo ilmoittanut korottavansa kaukolämmön energiamaksua koko loppuvuotta 2022 koskien. Korotus on energiamaksussa 20 prosenttia.

”Tämä tarkoittaa Kiinteistöliiton Indeksitalo-mallilla laskettuna 15 prosentin kaukolämpökustannuksen nousua, mikä tuo 90-neliöisessä kerrostalohuoneistossa runsaat 14 euroa kuukaudessa lisää hoitokuluja. Hoitokulujen kasvuvaikutus kaukolämpötaloissa on noin kolme prosenttia”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

On pelättävissä, että hinnankorotuksia on edessä myös muissa kaupungeissa, joissa joudutaan tuottamaan kaukolämpöä kalliimmilla tavoilla lakon seurauksena. Esimerkiksi Kouvolassa ja Lappeenrannassa voimalaitosten tuottaman kaukolämmön osuus kaikesta kaukolämmöstä on erittäin merkittävä. Lakon hinta lämmöntuotannossa riippuu lakon pituuden lisäksi pakkasten kovuudesta ja korvaavana energialähteenä käytettävästä polttoaineesta.

”Vetoamme sen puolesta, että neuvotteluosapuolet rajaisivat käynnissä olevan työtaistelun voimalaitosten ja vedenkäsittelyn ulkopuolelle”, Kero sanoo.

Asukkaiden kukkaron lisäksi ympäristö kärsii korvaavien energialähteiden käytöstä, sillä korvaava kaukolämpö tuotetaan pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla. Maakaasu on merkittävästi kalliimpaa ja kivihiili ympäristölle haitallisempaa polttoainetta.

”Toivottavasti biovoimalaitokset saisivat jatkaa toimintaansa tavanomaiseen tapaan lakosta huolimatta mahdollisimman pian”, toteaa Jukka Kero.

