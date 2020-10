Lämmitätkö autoa turvallisesti vai lojuuko loskassa vaara?

Sähköistyksen kartoitus antaa valmiuden päättää latauspisteistä 10.10.2020 06:00:00 EEST | Tiedote

Nyt on oikea aika aloittaa sähköautojen latausmahdollisuuden valmistelu ensi kevään yhtiökokouspäätöstä varten. Kun asukkaiden kiinnostus hybridin tai täyssähköauton lataukseen on selvitetty, on aika kääntyä sähköurakoitsijan puoleen ja tilata sähköistyksen kartoitus.