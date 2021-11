Lämmitätkö autoa turvallisesti vai lojuuko loskassa vaara?

Paras keino varmistaa oma ja muiden pihalla liikkuvien - ihmisten ja eläinten - turvallisuus on asennuttaa sähköalan ammattilaisella auton lämmitykseen tarkoitettu, maadoituksin ja ajastimin varustettu pistorasiakotelo. Työn voi varsin hyvin teettää myös talvisaikaan.

Liian usein näkee loskassa lojuvan jatkojohdon, joka on pahimmillaan jätetty jännitteelliseksi auton lähdettyä. Pistoke tuleekin lämmityksen loppuessa irrottaa pistorasiasta ja kotelon kansi lukita sekä nostaa jatkojohto maasta pois turvaan kosteudelta ja esim. uteliailta lapsilta ja lemmikeiltä.

Erityisesti sisälämmitintä käytettäessä johto kuormittuu ja jopa kuumenee. Siksi kannattaa aika ajoin tarkastaa, että pistotulpan päät ovat suorat eikä osissa ole tummumia tai sulamisen merkkejä. Kaapelin on oltava ehjä ja molempien päiden puhtaita.

Toinen nopeasti yleistyvä vaaran paikka on ladattavien hybridiautojen ja täyssähköautojen hidaslataus ulkoseinän pistorasiasta jatkojohdolla. Pistorasian tulee olla säädösten mukaan suojamaadoitettu ja hyväkuntoinen. Ei ole suositeltavaa käyttää pistorasiaan liitettävää ajastinta, vaan ajastaa lataus auton asetuksista. Turvallisinta on pyytää sähköurakoitsija asentamaan kotikäyttöön tarkoitettu latauspiste, jonka lisäetu on myös latauksen nopeutuminen.

Jos kuitenkin ladataan pistorasiasta, on hyvä käyttää auton mukana toimitettavaa latausjohtoa. Johdossa olevassa laturissa latausvirta tulee rajata esimerkiksi 8A tasolle, jotta vältetään virtajohdon ja pistorasian ylikuormitus. Jos lisäksi joudutaan käyttämään jatkojohtoa, se ei saa olla maassa jännitteellisenä.

Muutkin pihan ulkojatkojohdot tulee aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta. Normaalikäytössä ja olosuhteissa vaara on pieni, mutta loskakeli ja mahdolliset vialliset johdot ovat tekevät niistä vaarallisia.

Toimivuus ja turvallisuus on helppo varmistaa kutsumalla paikalle ammattitaitoinen sähköasentaja. Lisätietoa sähköistyksestä ja yhteystiedot lähialueen oikeudet omaaville sähköalan ammattilaisille löytyvät osoitteesta www.loydasahkomies.fi

Auton moottorilämmittimestä on video (kesto 1:04) vapaasti julkaistavaksi https://youtu.be/R1RHe6sam64

Videolla esiintyy Löydä sähkömies –palvelun tekninen asiantuntija Henrik Rousku Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:sta. Video kuuluu lyhyiden tietoiskumaisten ajankohtaisvideoiden sarjaan, jonka julkaisija on STUL ry.