Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi muutokset Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade ändringar av regleringstillstånden för Näsijärvi och Pyhäjärvi 12.1.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har genom sina beslut som meddelades 12.1.2021 beviljat ändring av regleringstillstånden enligt vattenlagen för Näsijärvi och Pyhäjärvi. Den obligatoriska vårsänkning som bestämts för sjöarna blir villkorlig och beroende av snöläget. Med vårsänkning avses att sjöarnas vattenstånd sänks under vintern och början av våren. I och med ändringen av tillstånden blir det lättare att under vårvintern anpassa vattennivån i Näsijärvi och Pyhäjärvi till snöläget som förhållandena och klimatförändringen orsakat samt till behovet av översvämningsskydd för Kumo älv. Ändringarna syftar till att undvika onödigt låga vattennivåer på våren, förbättra lekförhållandena för fisk och göra det lättare att uppnå vattennivån under sommaren. Innehavare av regleringstillståndet för Näsijärvi är Näsijärvi vattenregleringsföretag, medan NTM-centralen i Birkaland innehar regleringstillståndet för Pyhäjärvi. Besluten publiceras i Vatten- och miljötillståndsdatabasen