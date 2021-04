Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa

Osassa maata ravintolat saavat olla auki tietyin rajoituksin – aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo 12.4.2021 15:31:26 EEST | Tiedote

Valtioneuvoston asetuksella on päätetty, että suuressa osassa maata ravintolat on pidettävä suljettuina 18.4. saakka epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi. Alueilla, joissa ravintolat saavat olla auki, on voimassa rajoitukset muun muassa anniskelu- ja aukioloajoista. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo ravintoloita näiden rajoitusten noudattamisessa.