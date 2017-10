Länsimetron käyttöönotto etenee – häiriöttömän koekäytön jakso takana

HKL:n tuotannon esivaihe länsimetron osuudella etenee kokonaisuudessaan hyvin. Kaksi onnistuneeksi laskettavaa koeajopäivää on nyt saatu tehtyä ja teknisiltä järjestelmiltä vaadittava kahden viikon häiriöttömän koekäytön jakso on saatu päätökseen tänään tiistaina.

- HKL:n tuotannon esivaiheessa ei ole tullut esille merkittäviä puutteita järjestelmissä. Teknisten järjestelmien koekäyttö keskeytyi kerran kiinteistövalvontajärjestelmän vuoksi. Järjestelmässä ollut puute on nyt korjattu, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Onnistuneita koeajopäiviä ennen matkustajaliikenteen aloitusta tarvitaan vähintään kolme. Koeajoissa on todettu, että nykyinen metron liikennöintiaikataulu on liian tiukka. HSL on laatinut uudet aikataulut ja niiden käyttöönotto HKL:ssä on meneillään. Uusien aikataulujen toimivuutta testataan ensi viikon aikana.

- Meidän on saatava varmuus siitä, että metro pystyy liikennöimään suunniteltujen aikataulujen mukaisesti matkustajaliikenteessä, sanoo Lehmuskoski.

Länsimetron osuudella on lisäksi vielä joitakin keskeneräisyyksiä esimerkiksi sähköteknisissä töissä, luovutushuolloissa, dokumentoinnissa ja valvomojärjestelmissä, jotka pitää saattaa valmiiksi ennen päätöstä matkustajaliikenteen aloittamisesta.