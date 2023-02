Lapin lumettoman ajan matkailua kehitetään: Keskiyön aurinko ja ruska vetonauloina

Matkailualan pitkäjänteisenä tavoitteena on kasvattaa Lapin tunnettuutta kesämatkailukohteena sekä parantaa Lapin kohteiden saavutettavuutta uusien lentoavausten avulla. Kesämatkailun kehittämisessä ovat mukana kaikki Lapin suurimmat matkailualueet: Rovaniemi, Levi, Ylläs, Lapland North ja Ruka-Kuusamo sekä kansainvälistä matkailua valtakunnallisesti edistävä Visit Finland. Toimenpiteet tulevat hyödyttämään laajemmin koko Lapin suuraluetta, kun tunnettuus kasvaa ja yhteydet paranevat.

– Yhteistyö on luonteeltaan pitkäjänteistä ja kaikki toimijat ovat sitoutuneet siihen useaksi vuodeksi. Merkittävän vaikuttavuuden aikaansaaminen edellyttää, että katsomme pidemmälle tulevaisuuteen, ei vain seuraavaan vuoteen. Vaikka Visit Finlandilla on vetovastuu Lapin kesämatkailun edistämisestä, on kyse todellisesta yhteisponnistuksesta, Lapin suuraluevastaava Päivi Antila kommentoi.

Lumettoman ajan Lapin vetovoimatekijöitä ovat mm. arktinen luonto ja erilaiset luontoaktiviteetit, keskiyön aurinko, syksyn ruska, revontulet, porot ja saamelaiskulttuuri. Houkuttelevuuden kannalta on tärkeää, että palvelut ovat auki ja tarjolla on monipuolisesti erilaisia matkailijoita kiinnostavia aktiviteetteja sekä korkeatasoista majoitusta ja ruokaelämyksiä ympäri vuoden.

– Visit Finland keskittää jatkossa valtaosan omista toimenpiteistään Lapin alueella kesä- ja syyskaudelle. Tuleville vuosille on suunniteltu erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla Lapin lumettoman ajan tunnettuutta parannetaan. Ensimmäisenä lanseerataan maaliskuussa Trust the Wilderness -kampanja, joka aloittaa useamman vuoden kestävän kampanjasarjan, Antila jatkaa.

Tällä hetkellä Lapin kesämatkailun suurin haaste on heikko saavutettavuus eli vähäiset lentoyhteydet. Suoria reittilentoyhteyksiä Keski-Euroopan kohdemarkkinoilta ei vielä ole kesäaikaan ja tilauslentojen määrä on vähäinen. Tunnettuuden kasvattamisen ohella tärkein tavoite onkin parantaa Lapin kohteiden saavutettavuutta lumettomana aikana esimerkiksi uusien lentoavausten avulla.

– Lapin kesää ja syksyä markkinoidaan nyt alkuvaiheessa Saksaan, Sveitsiin ja Hollantiin, joissa nähdään eniten potentiaalia. Näistä maista on jo ollut keskusteluja uusista lentoyhteyksistä, ja matkanjärjestäjät ovat kiinnostuneita tuomaan asiakkaita Lappiin muulloinkin kuin talvella, Antila jatkaa.

Kesäkaudella 2022 saksalaiset olivat ruotsalaisten jälkeen toiseksi suurin matkailijaryhmä Suomessa, ja saksalaisten matkailijoiden suosituimpia kohteita olivat Helsingin jälkeen Inari sekä Rovaniemi. Ruotsi ja Norja houkuttelevat kuitenkin tällä hetkellä Suomea selvästi enemmän saksalaisia kesämatkailijoita. Kysyntää pohjoismaisille kesätuotteille siis on, nyt saksalaisia matkailijoita pitää vain saada houkuteltua jatkossa naapurimaiden sijaan enemmän Suomeen.