Lappilais- ja skottikoululaisten elokuva nähdään Sodankylän elokuvajuhlilla

Elokuvan materiaali syntyi koululaisten videokirjeenvaihdossa.

Skotlantilaisen St Joseph’s Academy -koulun ja sodankyläläisen Aleksanteri Kenan koulun oppilaat olivat toukokuun ajan videokirjeenvaihdossa. Tuloksena syntyi lyhytelokuva, joka nähdään keskiviikkona Sodankylän elokuvajuhlilla.



Aleksanteri Kenan koulun opettajan Elina Ylitepsan mukaan luvassa on tuoretta otetta.

“Elokuvasta heijastuu oppilaiden elämänpiiri, miljöiden erilaisuus kulkee mukana.”

Kyseessä on jo toinen vuosi, kun koulujen yläasteikäiset oppilaat käyvät videokirjeenvaihtoa, jossa syntyneestä materiaalista työstetään yhteinen elokuva. Oppilaat ovat olleet erittäin innostuneita, sanoo Ylitepsa.

“Toisella puolella on oikeita ihmisiä. Heidän kanssaan viestiminen on eri asia kuin, jos vain seuraisi mediasta jotain. Vuorovaikutteisuus on hieno juttu.”

Hankkeen aikana oppilaat saivat kansainvälisyyskasvatusta, oppivat englantia ja elokuvan tekoa.

“Vaikka monet kuvaavat ja lähettävät jatkuvasti elämästään pätkiä kännykällä, elokuvallisen tarinan rakentaminen oli monille uusi kertomisen tapa.”

Elokuvanäytös järjestetään keskiviikkona 13.6. kello 13.30 Sodankylän elokuvajuhlien Pikkuteltassa. Lyhytelokuvan jälkeen koululaiset vastaavat hanketta koskeviin kysymyksiin. Tämän jälkeen vuorossa on Edinburghiin sijoittuva ranskalaisanimaatio The Illusionist (2010), jonka skotlantilaiskoulun nuoret ovat valinneet festivaalin ohjelmistoon. Sodankyläläiset valitsivat vastaavasti Skotlannissa näytettäväksi Jalmari Helanderin ohjaaman joulupukkielokuvan Rare Exports (2010).

“Katsoimme yhdessä suomalaisia Lappiin liittyviä elokuvia, kuten Valkoisen peuran (1952) ja päätös oli aika yksimielinen. Samalla selvisi, että oppilaat katsovat aika vähän kotimaisia elokuvia. Niistä voisi melkein pitää oman kurssinsa”, sanoo Ylitepsa.

Aloite koulujen yhteistyöhön syntyi Suomen Lontoon-instituutin avulla ja instituutti toimi myös yhtenä hankkeen päärahoittajana.

“Projektissa opitaan elokuvakerronnan taitoja ja verkostoidutaan kansainvälisesti, samalla luodaan ystävyyssuhteita ja pidetään hauskaa. Tämä on yksi tapa instituutille harjoittaa kansainvälistymistä myös nuorten parissa”, sanoo instituutin johtaja Emilie Gardberg.







Lisätietoja ja liput:

https://msfilmfestival.fi/muu-ohjelmisto/lastennaytokset-2/