Lapset ovat lähellä Joulukalenteri-kirjailijoiden sydäntä

Jaa

Reuna-kustantamo julkaisi ensimmäisen Joulukalenteri-kirjan vuonna 2014. Alusta alkaen kirjailijat ovat lahjoittaneet tekijänpalkkionsa hyväntekeväisyyteen, ja pottia on kertynyt yhteensä jo yli 6 000 euroa. Tänä vuonna lahjoituskohde on Pelastakaa lapset ry:n joulukeräys. Koronapandemia on lisännyt eriarvoisuutta Suomessa, ja yhä useampi lapsi on vaarassa syrjäytyä.

Reunan tämän vuoden Joulukalerissa on tarinoiden lisäksi reseptejä moneen makuun.

Tämän vuoden kirjassa Joulukalenteri – Herkkua on siinä monenlaista teemana ovat jouluruuat. Oman ruokatarinansa ja -reseptinsä kertovat muun muassa Nato-erikoistoimittaja Mika Hentunen, joulukalenteri-idean isä Juha Mäntylä, Reunan toimitusjohtaja Olli Sarpo, Reunan perustaja Tarja Tornaeus sekä Joulupukki Pakkanen. Mika Hentunen tarjoaa tarinan lisäksi reseptin esimerkiksi perinteiseen amerikkalaiseen lihamurekkeeseen, Joulupukki tuo makuterveisiä niin Japanista, Georgiasta kuin Saksastakin. Eikä ruokajuomia ole suinkaan unohdettu – Kari Valto, pirtukeisarien sukua, esittelee maistuvia juomareseptejä. Muut kirjoittajat ovat Sari Rajulin, Laura Salama, Harri Kivelä, Irja Sinivaara, Ulla-Mari Kivi, Päivi Taussi, Johanna Hasu, Jukka Sakki, Merja Naroma, Minna Mikkanen, Jaana Kanninen, Jorma Hyvönen, Markku Keisala, Seppo Vuokko, Jussi Kokkonen, Elina Saksala ja Kari Hanhisuanto.

Avainsanat hyväntekeväisyysJoulujoulukalenterikirjallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Reunan tämän vuoden Joulukalerissa on tarinoiden lisäksi reseptejä moneen makuun. Lataa

Linkit