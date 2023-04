Lapsi on rauhaton, jos vanhempi hätääntyy – Pienten potilaiden lääkärikammolle annetaan kyytiä Pikkujätissä

Lapsille aina sattuu ja tapahtuu, eikä pöpöiltä tai leikeissä sattuneilta tapaturmilta voida välttyä. Välillä tilanteet vaativat lääkärireissua, mutta miten saada lapsi lääkäriin ilman isoa huutokonserttia ja pakokauhua?

Pikkujätti on Suomen ainoa pelkästään lapsiin keskittyvä lääkäriasema, jossa tehdään kaikin tavoin lapsen olosta mahdollisimman mukava. Lääkäriin tuleminen ei aina tarkoita kipua ja kärsimystä, minkä vuoksi pelkokuvien vähentäminen on tärkeää.

Lapsi aistii vanhemman stressin, joten vastaanotolla mukana olevien isien ja äitien olisi syytä malttaa mielensä ja rauhoittua itsekin.

– Vanhemman tuki ja turva auttaa lasta paljon. Lapsesta tulee entistä rauhattomampi jos vanhempikin hätääntyy, Pikkujätin johtava lääkäri Erik Qvist sanoo.

Pelon laannuttua myös lapselle epämiellyttävät ja kivuliaat toimenpiteet sujuvat paremmin.

– Lääkärinpelon lievittäminen on tärkeää ensisijaisesti lapsen itsensä takia, mutta voimakas pelko voi haitata myös tutkimuksien tekemistä ja hoidon antamista, Qvist jatkaa.

Pikkujätissä lapsi on huomioitu joka asiassa

Pikkujätin vastaanotolla lapsi on kaiken keskiössä.

Huoneiden numerot on asetettu tarkoituksella matalalle lapsen katseen korkeudelle. Tilat on muutenkin suunniteltu perheiden tarpeet edellä: vessoissa on pienet wc-pöntöt ja vaipanvaihtopisteet, ja odotustiloista löytyy leikin ja puuhan oheen myös mikro, jolla voi lämmittää vauvalle sosetta. Pikkujätti Tapiolan vetonaulana on toiminut jo vuosikymmenten ajan akvaario.

Yksi tärkein tekijä lapsen kohtaamista on se, että Pikkujätin lääkärit, hoitajat ja muu henkilökunta ovat juuri lapsiin erikoistuneita ammattilaisia. He ovat lasten kasvattamia ja tietävät, miten murheet, kiukut ja jännityshepulit kohdataan.

– Usein lupaan jo ovella, että tässä huoneessa ei sitten rokoteta tai pistetä neulalla. Kun malttaa ottaa alun rauhallisesti ja antaa lapsen kuunnella stetoskoopilla vaikkapa polvea, se pahin pelko menee ohi ja käynti sujuu lopulta loistavasti, lastenlääkäri Pirkko Keronen sanoo.

Pikkujätissä lääkäri ei vedä ylleen valkeaa lääkärintakkia, vaan kirjavan koirapaidan. Kerosen mukaan pieni potilas kommentoi hyvin usein paidassa tai rintaneulassa olevaa koiraa.

Potilas haetaan odotustilasta etunimellä ja matkalla hoitohuoneeseen jutellaan lapsen kanssa viime aikojen kuulumisista. Myös lapsipotilaisiin erikoistunut laboratoriohoitaja on kultaakin kalliimpi apu, kun lapselta tarvitaan verinäyte, sillä neulat ovat lapsille usein pelottavia.

Vierailukokemuksessa isossa roolissa ovat Mauri Kunnaksen koirahahmot, jotka kuvittavat Pikkujätin lääkärikeskusten seiniä. Lääkäri voi kertoa lapselle tarinoita koirahahmoista ja siten harhauttaa lapsen huomion pois tutkimustoimenpiteestä. Myös vastaanottojen pirteä värimaailma taittaa sairaalamaista tunnelmaa iloisempaan suuntaan.

Tärkeä osa lääkärikäyntiä ovat tietysti urheudesta ansaitut tarrat, jotka ovat lapsille tärkeitä.

– Niiden perään kysytään usein jo heti ovesta sisään astuttaessa, Keronen nauraa.

Lastenkirjan hahmoista mallia lääkärikäynnille

Helpotuksena lasten lääkäripelkoon Pikkujätti, Mauri Kunnas ja Otava ovat tehneet yhteistyössä 6.4.2023 julkaistun Tassulan lasten lääkärikirjan. Otavan kustannustoimittaja Katriina Kauppila on haastatellut kirjaa varten asiantuntijoina kirjaidean keksineitä Pikkujätin lastenlääkäreitä Pirkko Kerosta ja Kristiina Malmströmiä.

– Ajatus lastenkirjasta syntyi jo viitisen vuotta sitten, kun pohdittiin, millaiset tuotteet voisivat hyödyttää Pikkujätin asiakkaita. Annan usein pelkopotilaiden vanhemmille kotiläksyksi harjoitella lääkärikäyntiä kotona, mihin tällainen kirja on oiva apu, Pirkko Keronen kertoo.

Kirja on 32-sivuinen ja se sisältää erillisiä pieniä tarinoita Tassulan lapsista. Haaverin tai sairauden iskiessä Tassulan hahmojen esimerkkiä seuraamalla lääkärissä käymisestä tulee vähemmän pelottavaa pienille kirjan lukijoille.

Kirjassa on käytetty kuvituksena Pikkujätistä tuttuja, jo vuosia käytössä olleita koiria, minkä lisäksi Kunnas on piirtänyt myös täysin uusia hahmoja.

Keronen ja Malmström ovat saaneet vaikuttaa uunituoreen kirjan sisältöön ja päässeet siten esittämään lapsille lääkärin työtä ja vastaanotolla tehtäviä toimenpiteitä positiivisessa valossa.

– On ihanaa, että kirja viimein toteutui ja siitä tuli yli 30-sivuinen ihan kunnon kirja. Pidän todella tärkeänä tätä valittua pelkoteemaa, jonka avulla voidaan lieventää pelkoja ja saada lapsen olo turvalliseksi vastaanotolla, Pirkko Keronen kertoo.

Kirja tulee myytäväksi paitsi kirjakauppoihin, myös Pikkujätin jokaiseen toimipisteeseen, josta se on helppo ostaa kotiin tutkittavaksi.

Pikkujätti lahjoittaa kaikista lääkärikeskuksissaan myydyistä Tassulan lasten lääkärikirjoista saaduista varoista osan hyväntekeväisyyteen lasten mielenterveystyöhön.

Vinkit vanhemmille lapsen lääkärikammon selättämiseen

Jännittävän ja pelkäävän lapsen kanssa kannattaa valmistautua lääkärikäyntiin.