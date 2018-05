Lapsiasiavaltuutettu äitienpäivänä 2018: ”Vuorohoito laajennettava koululaisiin, vuorohoito kuntoon koko maassa”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila toivoo kuntien tarjoavan vuorohoitoa myös pienille koululaisille.

– Osa kunnista tarjoaa vuorohoitoa koululaisille, osa ei. Esitykseni on, että tämä mahdollistetaan kaikissa kunnissa ja koko maassa. Vuorohoidon puuttuminen tai heikko laatu vaikuttavat erityisesti lapsiin ja vanhempiin yhden vanhemman perheissä, joita kaikista lapsiperheistä oli vuonna 2016 jo 22 prosenttia. Näistä suuri osa on yksinhuoltajaäidin perheitä. Toivon, että ajattelemme näitä perheitä nyt äitienpäivänä ja vuoden jokaisena päivänä, Kurttila pohtii.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että työtilaisuudet ovat yhä enemmän kaikkina vuorokauden aikoina pitkienkin työmatkojen päässä. Näissä tilanteissa vanhempia ja lapsia ei saa jättää selviämään yksin. Muun muassa kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on lisännyt vuorohoidon tarvetta. Kunnissa on jouduttu ratkaisemaan, miten mahdollistetaan lapsen hyvä hoiva ja toisaalta vanhemman työssä käynti.

– Lapsen on saatava nukkua turvallisesti ja vanhemman on pystyttävä ottamaan tarjottua työtä vastaan perheen tarvitsemien tulojen saamiseksi. Annan suuren arvon kunnille, jotka ajattelevat, että pienen kouluikäisen lapsen pitkät yksinäiset illat tai yöt eivät ole lapsen etu. Vanhempia tästä ei voi syyllistää, kun esimerkiksi yksinhuoltajaäiti ottaa vastaan työtä, jota on tarjolla. Tähän yhteiskunta yhä enemmän myös velvoittaa, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu on joutunut kiinnittämään huomiota vuorohoidon järjestämisen suuriin eroihin kuntien välillä.

– Tarvitaan kansallista ohjausta, jotta kuntien tarjoama vuorohoito järjestyisi laadukkaasti ja yhdenvertaisesti koko maassa. Tärkeää on esimerkiksi turvata lapselle pysyvä vuorohoidon paikka, mikä lisää lapsen turvallisuutta. Tässä voi olla suuret mahdollisuudet lisätä perhepäivähoitajien viime vuosina heikentynyttä työnäkymää. Mikäli vuorohoidon yksiköt vaihtuvat usein, tämä lisää lapsen kuormitusta entisestään, Kurttila muistuttaa.

Lisätietoa:

Lapsiasiavaltuutettu

Tuomas Kurttila

050 544 3757

Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestämistä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vuorohoidossa oli Suomessa vuonna 2016 arviolta 15 000 lasta, mikä on 7 prosenttia kaikista kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vuorohoidossa olevista lapsista 43,5 prosenttia oli ympärivuorokautisessa hoidossa öisin ja/tai viikonloppuisin.