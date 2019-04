Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila aloittaa Helsingin Ensikoti ry:n toiminnanjohtajana

Lapsiasiavaltuutettu: ”Köyhien lasten määrä kohoamassa ennätyslukemiin” 20.12.2018 06:00:00 EET | Tiedote

Köyhien lasten määrä on Suomessa kasvussa. Lapsiköyhyysaste on kohonnut 13,9 prosenttiin. Köyhien lasten määrä on noussut 150 000 lapseen. Köyhien lasten määrä on saavuttamassa pian lapsiköyhyyden huippuvuoden 2007 luvut. Köyhien lasten osuus on ohittanut koko väestön köyhyysasteen, joka on kasvussa ja on tällä hetkellä 13,7 prosenttia. Nämä luvut perustuvat laskennalliset asuntotulot huomioon ottavaan tulomittariin.