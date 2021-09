Lapti rakentaa HCF:lle päiväkodin ja palveluasuntoja Kuopion Hatsalaan

Lapti on vakavarainen rakentaja, joka keskittyy toiminnassaan kohtuuhintaisten asuntojen uudisrakentamiseen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi laadukkaiden liike- ja toimitilojen, koulujen ja terveydenhuoltokiinteistöjen sekä päivähoito- ja hoivakiinteistöjen rakentaminen maanlaajuisesti. Rakennusliike Lapti -konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä noin 600 henkilöä. www.lapti.fi

Health City Finland Oy on hankekehittäjä ja rakennuttaja, joka on kehittänyt uudenlaisen, hyvinvointia tukevan Kotikatu365-asumis- ja palvelukonseptin. Yhtiö myös toimii rakennuttamansa asuinalueen operaattorina johtaen ja kehittäen palveluntarjoajien verkostoa sekä vastaten asukkaiden yhteistilojen ylläpidosta. HCF on osa COR Groupia, johon kuuluu lisäksi useita hyvinvointi- ja terveyspalvelualan yhtiöitä, kuten Coronaria – yksi maamme suurimmista terveydenhuollon yhtiöistä – digitaalisen median tuottaja Terve Media sekä kuntokeskusketju Liikku. Konsernin liikevaihto oli noin 300 MEUR vuonna 2020 ja sen palveluksessa työskentelee yli 3000 henkeä eri puolilla Suomea. www.kotikatu365.fi www.corgroup.fi