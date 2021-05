Lasten oma lääkäriasema Pikkujätti Kuopiossa 3.5.2021 alkaen

Jaa

Suomalainen lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti aloittaa Kuopiossa, yhteisissä tiloissa konserniin kuuluvan Lääkärikeskus Aavan kanssa. Joukko kokeneita paikallisia lastenlääkäreitä hoitaa Pikkujätin lapsipotilaita.

Aava avasi ovensa Pohjois-Savon sydämessä 2.3.2021. Nyt palvelua laajennetaan lapsiperheille, kun samaan perheyhtiöön kuuluva Pikkujätti aloittaa toimintansa Kuopiossa.

”Halu ymmärtää pientä ihmistä ohjaa kaikkea Pikkujätin tekemistä. Palvelukokemus rakentuu lapsen tunteiden ympärille, mistä saamme jatkuvasti perheiltä upeaa palautetta. Käytännössä tämä tarkoittaa pieniä yksityiskohtia, kuten lapsen jännityksen tai pelon huomioimista ja vaikka tarroja onnistuneen labranäytteen jälkeen”, kertoo Pikkujätin toimitusjohtaja Jukka Puustinen.

”Pikkujätin asiakkaista suurella osalla on vakuutus. Haluamme tarjota vakuutusasiakkaille maanlaajuisen verkoston. Yhteistyömalli, jossa Pikkujätillä ja Aavalla on yhteiset tilat, laboratorio sekä hoitohenkilöstö, on joustava ja koko perhettä palveleva kokonaisuus.”

Aava Kuopion vastaava lääkäri Tytti Vajanto vastaa myös Pikkujätti Kuopion toiminnasta. Aloittavat lastentautien erikoislääkärit ovat toisilleen tuttuja kollegoita Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Lähes kaikilla on lisäksi joku suppea erikoisala osaamisalueenaan.

”Saimme kokeneiden ammattilaisten porukan mukaan Pikkujättiin, mikä on todella hienoa. Aavan hoitajat, jotka ovat jatkossa myös Pikkujätin hoitajia, ovat olleet innoissaan myös lapsipotilaiden saapumisesta. Uskon, että saamme palveltua kaikkia potilaita heidän tarvitsemallaan tavalla ja ylläpidettyä Pikkujätin hienoa lapsilähtöistä perinnettä täälläkin”, sanoo Vajanto.

Aavan ja Pikkujätin laajentaessa Kuopion alueelle, Vajantoa ja hänen kollegoitaan kiinnosti suomalaisuus sekä perheyrityksen arvot ja matala organisaatiomalli. Pikkujätti toimii jo 7 paikkakunnalla ja tunnistetaan Mauri Kunnaksen iloisista Koiramäki-hahmoista.

”Toki täällä on jo tarjontaa, ja Aavan pitää ansaita paikkansa sekä paikallisten ihmisten luottamus. Pikkujätti on ainoa lääkärikeskus, joka on erikoistunut nimenomaan lapsiin. Uusi vaihtoehto varmasti kiinnostaa pohjois-savolaisia”, sanoo Vajanto.

Pikkujätti ja Aava toimivat Pohjola-Sairaalan rakennuksessa, osoitteessa Leväsentie 1. Paikalle on helppo saapua ja pihalla on ilmaisia parkkipaikkoja.

Ensimmäiset sata Pikkujätistä ajan varannutta lapsiperhettä saa Mauri Kunnaksen kirjan.

https://pikkujatti.fi/