Lasten toiminnalliset äänikirjat ovat harvinaisuus, Linda Liukkaan uudistettu Hello Ruby vastaa haasteeseen

Ruby on pieni tyttö, jolla on huikea mielikuvitus ja kekseliäitä kavereita. Ruby ystävineen vie lapset seikkailuihin tietokoneiden maailmaan.

Linda Liukkaan Hello Ruby -kirjat ovat opettaneet lapsille koodauksen ja tietokoneen saloja jo vuodesta 2015. Nyt viime vuonna julkaistusta Mahtava tietokoneseikkailu -kokoelmasta on viimein saatavilla myös uudenlainen äänikirjaversio, jossa aikaisemmin kuvakirjan sivuille soveltuvat yksityiskohdat on muutettu audioksi joko ilman fyysistä kirjaa tai sen kanssa kuunneltavaksi. Jokaisen sadun jälkeen luvassa on tehtäväosuus, jossa kuuntelemisen, piirtämisen ja liikkumisen kautta voi oppia tietokoneista, ohjelmoinnista, internetistä ja tekoälystä.

Vastaavanlaisia kokemuksellisia lasten äänikirjoja ei vielä juurikaan ole kansainvälisessäkään mittakaavassa, joten Liukas oli käsikirjoitusta työstäessään uuden äärellä. Iso osa Mahtavan tietokoneseikkailun yksityiskohdista on kuvissa, joten tarinaa piti ajatella uudella tavalla, jotta kuvan puuttuminen ei vaikuttaisi kuuntelukokemukseen. Mukana kovakantisen muuttamisessa äänikirjaksi on ollut kirjailijan äiti Pirjo Liukas, joka auttoi pohtimaan, kuinka äänikirjasta saataisiin lapsen näköinen ja lasta kiinnostava kokonaisuus.

”Harjoitukset piti suunnitella ihan uudesta lähtökohdasta. Kuuntelijan pitää pystyä hahmottamaan mitä kaikkea pitää tehdä, missä järjestyksessä ja miten varautua. Joillakin lukijoista on kirja edessään, toisilla ei. Osa kuuntelee satua hampaita harjatessaan, osa autossa istuessaan. Äänikirjan pitää taipua moneen”, Linda Liukas sanoo.

Liukas muistuttaa, ettei äänikirjan kuuntelemisen tarvitse olla yksinäistä: se voi kannustaa liikkumaan, pohtimaan yhdessä perheen kanssa tai piirtämään. Osa harjoituksista hyödyntääkin ääntä ihan uudella tavalla. Harjoituksissa esimerkiksi laitetaan silmät kiinni ja kuunnellaan, mikä ei kuulu joukkoon, taputetaan mukana ja osoitetaan esineitä ympäristössä.

Linda Liukas (s. 1986) on suomalainen kirjailija, kuvittaja ja puhuja. Hänet on palkittu muun muassa Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla ja valittu Forbesin Europe’s Top 50 Women in Tech -listalle. Hello Ruby -kirjoja on käännetty jo 34 kielelle.

Hello Ruby – Mahtava tietokoneseikkailu -äänikirja ilmestyy äänikirjapalveluihin 1.4.2022.

