Lastensuojelusta pitää puhua

Lastensuojelun tilasta ja tulevaisuudesta puhutaan Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Tampereella 1.-2.10.2019. On tärkeää, että lastensuojelusta sekä epäkohtineen että onnistumisineen puhutaan ja sen kokeneita kuunnellaan. Vain niin voidaan varmistaa, että kaikkien lasten oikeus hyvään elämään toteutuu.

Lastensuojelu koskettaa jatkuvasti kymmeniä tuhansia lapsia Suomessa. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin viime vuonna yhteensä 145 880 kappaletta. 18 544 lasta eli kodin ulkopuolelle sijoitettuna ja 54 883 lasta oli avohuollon asiakkaana. Edelleen on myös monia, joita apu ei tavoita.

Näyttelijä, kirjailija, elokuvaohjaaja Peter Franzén on ollut yksi näistä lapsista. Hänen lapsuuden kodissaan läsnä olivat sekä alkoholi että väkivalta. Franzén on kirjoittanut kokemuksistaan kirjassaan ja elokuvassaan Tumman veden päällä sekä kirjassaan Samoilla silmillä. Lastensuojelupäivillä keskiviikkona 2.10. Franzén puhuu viattomuudesta ja siitä, miten lohdutamme niitä, joilta se riistetään.

– Halusin kirjoittaa omasta lapsuudestani, jotta huomiota kiinnitettäisiin muiden vastaavissa tilanteissa oleviin lapsiin, hän on kertonut Lapsen Maailma -lehdelle.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä julkaistaan tiistaina 1.10. myös Lastensuojelun Keskusliiton ja WSOY:n kustantama uusi kirja Minä jaksan tämän päivän – Tarinoita lastensuojelusta. Kirjassa tarinansa kertoo 15 nuorta, joilla on omaa kokemusta lastensuojelusta. Myös heille näkymättömissä olevien näkyväksi tekeminen on ollut motivaationa oman tarinansa kertomiseen. Lapsi itse ei aina tunnista, että jotain on pielessä, ja siksi ympärillä olevien aikuisten on oltava hereillä.

– Olen taas ollut vääränlainen, tuhma, tottelematon. Tämä toistuu niin monta kertaa. Mutten ole vihainen sinulle, olethan sentään äitini. Sinä väännät hanan auki, kylmälle, täysille. Pakotat minut alle, kylmyyteen, sinun julmuuteesi. Vaatteet päällä. Kylmä vesi sattuu, enemmän kuin lyöntisi. Mutta rakastan sinua äiti. Annan sinun tehdä niin, luotan siihen, että tiedät, mikä minulle on oikein, kirjoittaa nimimerkki Pikkumyy.

Osallisuuden vallankumous

Siinä missä lapsia aiemmin suojeltiin nälältä, köyhyydeltä ja kulkutaudeilta, on suurin syy yhteiskunnan puuttumiselle lapsen kasvatustehtävään nykyisin lasten turvattomissa kasvuoloissa. Kun aiemmin korostettiin vanhempien oikeuksia lapseen, painottuu nyt lapsen oikeus hyvään elämään ja osallisuuteen.

Lasten omia kokemuksia ja mielipiteitä on myös lastensuojelussa alettu kuunnella, vaikkakaan ei vielä riittävästi. Kokemusasiantuntijatoiminta on lisääntynyt ja heistä koostuvat lastensuojelun kehittäjäryhmät ovat usein mukana palvelujärjestelmän kehittämisessä. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä esiintyvä professori Cath Larkins Lancashiren yliopistosta peräänkuuluttaa osallisuuden vallankumousta lastensuojelussa.

Myös Minä jaksan tämän päivän – tarinoita lastensuojelusta -kirjan nuoret vetoavat sen puolesta, että lapsia itseään kuunneltaisiin. Nimimerkki rikkinäinen prinsessa kirjoittaa:

– Toivon, että lasten mielipiteet huomioidaan, niitä kunnioitetaan ja asioihin puututaan. Aikuiset osaavat esittää kyllä yhden tapaamisen ajan täydellistä vanhempaa.

Mitä enemmän lastensuojelusta puhutaan, sitä herkempiä yhteiskuntana osaamme olla sille, miten lapset oikeasti voivat, ja miten heistä tulisi pitää huolta. Siksi lastensuojelusta pitää puhua, ja nimenomaan niiden suulla, jotka sen todellisuuden tuntevat.

