Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Annika Kirkkomäki on valittu vuoden ruotsinopettajaksi

Glamouria ja rajojen ylittämistä: Laurea ja Red Carpet yhteistyöhön 14.3.2019 09:25:35 EET | Tiedote

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Red Carpet Film Festival ovat aloittaneet yhteistyön. Laurean opiskelijat ovat aktiivisessa roolissa loppukesällä 2019 Hyvinkäällä järjestettävän elokuvafestivaalin järjestämisessä. Yhteistyö perustuu laurealaiseen kehittämispohjaisen oppimisen malliin, jossa opiskelijoiden oppiminen viedään aitoihin työelämän tilanteisiin. -Yritysten kanssa tehtävät kehittämisprojektit ovat Laurealle jo tavaramerkki, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski. -Olemme jo vuosikymmenten ajan yhdistäneet oppimisen aitoihin työelämän kehittämishankkeisiin, joista hyötyvät niin opiskelijat kuin toimeksiantajatkin. Sitoutumisemme Red Carpet -festivaaliin on osa Laurean seutukaupunkiyhteistyötä Uudellamaalla. Koulutuksen, tutkimuksen ja aluekehityksen palveluille on suuri tarve Uudenmaan keskeisissä aluekeskuksissa. -Red Carpet -festivaalin periaatteisiin kuuluu erilaisten rajojen ylittäminen, kertoo festivaalin perustaja, taiteellinen johtaja Antti Luusuaniemi. Ideologiamme on