Lauri Tähkän nimikkoviini tekee kunniaa Italialle ja Tähkän suurimmalle hitille

Laadukas italialainen Valpolicella Ripasso Superiore on Lauri Tähkän ja Viinitien yhteistyön tulos.

Suomalaisten rakastamista superhiteistä tunnettu lauluntekijä Lauri Tähkä julkaisee oman nimikkopunaviinin. Laadukas italialainen Valpolicella Ripasso Superiore on Lauri Tähkän ja viinien maahantuoja Viinitien yhteistyön tulos. Viinin nimi ACQUA IN FIAMME tekee kunniaa Tähkän suurimmalle hitille Palavaa vettä.



Italia ei valikoitunut viinin valmistusmaaksi sattumalta. Taustalla on Tähkän suuri rakkaus maan ilmapiiriin ja kulttuuriin, mistä hän on puhunut esimerkiksi 2019 julkaistussa Äärille -kirjassaan (WSOY).

“Intohimoinen ja inspiroiva, naurava ja niin kaunis. Salainen, kiehtova, raivostuttava. Kapeat, mystiset öiset kadut ja kiihkeä turkoosi meri. Pysäyttävä taide. Kirkkojen pyhyys ja hiljaisuus. Loisteliasta ruokaa ja viiniä hyvässä seurassa. Niin monta laulua synnyttänyt, niin monta sydänsäröä korjannut, niin monta unohtumatonta hetkeä antanut. Sitä on minun Italiani", Tähkä kuvailee.



"Odotuksemme ovat korkealla"

21.9. Alkon tilausvalikoimiin saapuvasta viinistä povataan ennakko-odotusten perusteella suosittua. “Tässä viinissä yhdistyvät yksi Suomen suosituimmista artisteista ja yksi Pohjoismaiden suosituimmista viinityypeistä, joten odotuksemme ovat korkealla”, kertoo Master of Wine Pasi Ketolainen Viinitie Oy:ltä.

Koillis-Italiassa, arvostetulla Valpolicellan viinituotantoalueella Veronan pohjoispuolella valmistettu viini on tuhti ja täyteläinen. Hintaluokaltaan laadukkaiden premium-viinien tasolle asettuva viini sopii Pohjois-Italian herkkujen parissa vietettyihin pimeneviin iltoihin.



Palavaa vettä on kotimaisten radiosoittolistojen jättihitti



Pitkän ja menestyksekkään uran tehnyt Lauri Tähkä on suositumpi kuin koskaan. Tuorein Meidän tulevat päivät -albumi nousi julkaisunsa jälkeen suoraan Suomen virallisen listan ykköseksi ja on ylittänyt platinarajan. Albumin jättihitti Palavaa vettä on yksi kotimaisten radiosoittolistojen ykkössijalla pisimpään olleita kappaleita. Kappale on saanut myös neljä kertaa Kuukauden radiobiisi -palkinnon.



“Palavaa vettä on minulle todella rakas kappale, ja sen saavutukset ovat suomalaisessa musiikkihistoriassa ainutlaatuisia. On mahtavaa, että sen tarina jatkuu nyt uudessa muodossa tämän viinin myötä. Palavaa vettä on todellakin oman viininsä ansainnut”, Tähkä kommentoi.

Lisätiedot:

ACQUA IN FIAMME Valpolicella Ripasso Superiore 2017

Azienda Agricola San Cassiano, Lauri Tähkä & Viinitie

Ovh-hinta Alkossa 19,90€

Tuotekortti liitteenä



Lisätietoa viinin tuottajasta:

https://www.viinitie.fi/san-cassiano

https://www.cantinasancassiano.it/en