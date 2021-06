Laviassa maantiellä 2560 uusitaan tierumpu ja liikenne tiellä katkaistaan päivän ajaksi kesäkuussa

Jaa

Maantiellä 2560 Laviassa n. 200 m Sarkinmaantien (13046) risteyksestä Lavian suuntaan uusitaan rumpu sekä parannetaan tien runkoa vaihtamalla murskekerrokset. Työt kestävät arviolta noin viikon ja työ tehdään 7.6.–14.6. välisenä aikana. Liikenne ohjataan töiden ajaksi yhdelle kaistalle. Rummun vaihtotyön ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Vaihtotyö tehdään arvion mukaan tiistaina 8.6. tai keskiviikkona 9.6.

Rummun ylittävä tie sekä sen ympäristö ovat aikoinaan perustettu turvepatjan päälle ja nyt rumpukohta on painunut. Tiehen on ajan saatossa muodostuneet isot heittokohdat, jotka nyt oikaistaan vaihtamalla kohteeseen asianmukaiset kerrokset. Rumpu vaihdetaan samalla uuteen.

Työaika on 7.6.2021 – 14.6.2021 eli työ kestää arviolta noin viikon. Rummun vaihtotyön ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan tieltä ja ohjaamaan kiertotielle yhden päivän ajaksi. Rumpu vaihdetaan arvion mukaan tiistaina 8.6. tai keskiviikkona 9.6. Kohteessa on silloin käytössä merkitty kiertotie. Kevyelle liikenteelle ei ole mahdollisuutta järjestää kulkuyhteyttä työmaan ohi rummun vaihtotyön aikana, joten myös kevyt liikenne joutuu kiertämään tien liikennekatkon aikana. Kiertotiereitillä on maastossa kartat, jotka opastavat miten kiertotie kulkee. Muutoin liikenne pääsee kulkemaan työmaan ohi. Liikenne on kuitenkin rajoitettu yhdelle kaistalle ja kulkee molemmista suunnista vuorotellen. Liikenteen ohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Työmaan kohdalla nopeusrajoitusta on alennettu 30 km:iin/h.

Tien liikennemäärä on vajaat 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Työt ovat ajoitettu koulujen kesäloma-aikaan, jotta liikennekatko ei haittaa koulukuljetuksia.

Urakoitsijana kohteessa toimii YIT.

Lisätietoja:

- Urakoitsijana toimiva YIT, työmaan puhelinnumero 040 569 2880

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, aluevastaava Pekka Hautaviita, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600