Lenovo esittelee maailman tehokkaimmat 16-tuumaiset tekoälyviritetyt pelikannettavat

Lenovo esitteli CES® 2023 -tapahtumassa uusia Legion-malliston pc-tietokoneita, näyttöjä ja lisävarusteita. Uutta vuonna 2023 on Lenovo LA AI -järjestelmäpiiri – maailman ensimmäinen pelikannettavien tekoälypiiri1, joka on asennettu uusiin Lenovo Legion Pro 7- ja 7i- (16", 8) sekä Lenovo Legion Pro 5- ja 5i -kannettaviin (16", 8). Lenovo LA AI -sirun Lenovo AI Engine+ käyttää ohjelmistokoneoppimisalgoritmia järjestelmän suorituskyvyn optimaaliseen virittämiseen. Siru auttaa tarkkailemaan pelien fps-arvoja ja lisäämään suorituskykyä. Jopa 15 % paremman lämpösuunnitteluvoiman (TDP) ansiosta sirun ja koneoppimisen yhdistelmä nostaa Legion Pro -sarjan kannettavien tietokoneiden suorituskykyä aiempiin sukupolviin verrattuna. Lenovo Legion Pro 7i ja Lenovo Legion Pro 5 ja 5i -kannettavissa on myös Tobii Horizon, ”päänseuranta” ilman ylimääräisiä varusteita.

Lenovo Legion Tower 7i (34 L, 8) ja Lenovo Legion Tower 5i (26 L, 8) on varustettu 13. sukupolven Intel® Core™ -työpöytäprosessoreilla ja uusimmilla NVIDIA® GeForce RTX™ -näytönohjaimilla. Uudessa Lenovo Legion Tower 5:ssä (26 L, 8) on AMD® Ryzen™ 9 -prosessori ja AMD Radeon™ RX 7000 tai uusimmat NVIDIA GeForce RTX -näytönohjaimet. Valikoiman täydennyksenä uusimpiin näyttöihin kuuluvat uudet 27-tuumaisen Lenovo Legion Y27f-30 FHD- Lenovo Legion Y27qf-30 QHD -näytöt, jotka on suunniteltu niin pelaajien kuin sisällöntuottajien käyttöön.

Jokaisessa Lenovo Legion -tietokoneessa on Windows 11 sekä kolmen kuukauden Xbox Game Pass Ultimate -tilaus2,3. Niissä on myös SteelSeriesin Nahimic -äänentoisto immersiivisellä 3D-äänellä. Lenovo Vantage -ohjelmistosovellus tarjoaa monipuolisen työkalupaketin reaaliaikaisilla suorituskyvyn mittareilla, ylikellotuksen säädöillä ja uudella mukautettavalla tuuletintilalla. Jokaisen Lenovo Legion -laitteen mukana tulee myös Legion Arena, joka yhdistää omat pelit useilta alustoilta yhteen paikkaan. Legion Ultimate Support -tuki on saatavilla myös heille, jotka haluavat ympärivuorokautisen pääsyn kehittyneeseen tekniseen tukeen. Seuraavana arkipäivänä on mahdollista saada tukea myös paikan päällä4.

"Lenovo Legion hyödyntää sirutehoista tekoälyä ja koneoppimista, jotka nostavat ruutunopeutta entistäkin korkeammalle", sanoo Ouyang Jun, Lenovon varatoimitusjohtaja ja Intelligent Devices Groupin pääjohtaja. "Nämä Legion-laitteet asettavat uuden standardin älykkäälle, suorituskykyiselle pelaamiselle."

Älykäs muotoilu ja viritetty tekoäly: Lenovo Legion Pro 7i ja Lenovo Legion Pro 7

Maailman tehokkaimmat tekoälyviritetyt 16-tuumaiset pelikannettavat1 Lenovo Legion Pro 7i ja Lenovo Legion Pro 7 on varustettu valinnaisilla 13. sukupolven Intel Core- tai AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessoreilla ja uusimmilla NVIDIA GeForce RTX Laptop -näytönohjaimilla.

Lenovo Legion ColdFront 5.0 Hybrid Thermals -järjestelmässä on erittäin leveä höyrykammio, joka kattaa sekä suorittimen että näytönohjaimen. Vaihtoehtoisesti läppärissä on suorittimen höyrykammio, jossa on hybridilämpöputkisto NVIDIA GeForce RTX -näytönohjaimen mukaan. Suoritin pysyy viileänä nestemäisellä metalli-infuusiolla. Lämpö poistuu rungon takaosassa ja sivuilla olevien massiivisten poistoilmaventtiilien kautta yhteensä 235 W:n lämpösuunnitteluvoimalla. Lenovo LA AI -järjestelmäpiiri Lenovo AI Enginellä nostaa suorituskykyä maksimoimalla ruutunopeuden.

Lenovo PureSight Gaming Display -näytössä on 16:10 WQXGA 2560x1600 kuva, joka tukee jopa 240 Hz:n muuttuvaa virkistystaajuutta. Lenovo Legion TrueStrike -näppäimistössä on taustavalaistuksena näppäinkohtaisesti mukautettava Lenovo Legion Spectrum RGB-valaistus. Kannettavissa on suurin lentokoneessa sallittu akku, 99,99 Whr Super Rapid Charge sekä pikalataus5,6. Läppärimalleissa on Onyx Grey -väriset täysmetalliset kuoret.

Työ- ja pelivalmiit 16-tuumaiset Lenovo Legion Pro 5i ja Lenovo Legion Pro 5

Legion Pro 5i ja Lenovo Legion Pro 5 on saatavilla joko 13. sukupolven Intel Core- tai AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessorilla ja uusimmalla NVIDIA GeForce RTX Laptop -näytönohjaimella. Lenovo Legion ColdFront 5.0:ssä on poisto- ja imujärjestelmät, turboahdettu kaksoistuuletinjärjestelmä, vaihetta vaihtava lämpöyhdiste ja kehittyneet hybridilämpöputket, jotka pitävät kannettavat viileänä. Lenovo LA AI -siru tarkkailee suorittimen ja näytönohjaimen kuormitusta säätääkseen dynaamisesti lämmönhallintaa ja parantaakseen suorituskykyä. Lenovo LA1 -piirin asetuksia voidaan hienosäätää Lenovo Vantagen kautta, jolloin tuulettimet, ylikellotuksen säätimet ja muut ominaisuudet ovat hyödynnettävissä 200 W:n lämpövoimasuunnittelulla (TDP).

Lenovo Legion Pro 5i- ja Lenovo Legion Pro 5- pelikannettavissa on 16-tuumainen Lenovo PureSight Gaming Display -näyttö 16:10 WQXGA-kuvasuhteella ja 240 Hz:n muuttuvalla virkistystaajuudella. Kannettavissa on Lenovo Legion Spectrum 4-vyöhykkeinen RGB TrueStrike -näppäimistö, joka on saatavana myös valkoisella taustavalaistuksella. Lenovo Legion Pro 5:ssä on Super Rapid Charge Pro 80 Whr -akku6. Kannettavat ovat saatavilla Onyx Grey- tai Abyss Blue -värisenä7.





Tehokas Lenovo Legion Tower 7i

Uuden sukupolven 34 L Lenovo Legion Tower 7i -pelikoneessa on 13. sukupolven Intel Core -suorittimet, jotka antavat koneelle suorituskykyä ja tehoa. NVIDIA GeForce RTX -näytönohjainvaihtoehdot mahdollistavat nopean ruudunpäivityksen, alhaisen viiveen ja säteenseurannan. Pöytäkoneessa on 64 Gt:n 5600 MHz:n DDR5-muisti.

Prosessoreiden tuottama teho on äärimmilleen viety suuremman VRM-jäähdytyselementin, jopa kuuden tehokkaan mutta hiljaisen ARGB-tuulettimen, 3D-kuvioidun, ilmavirtaa vahvistavan etukehyksen ja valinnaisen nestejäähdytysjärjestelmän ansiosta. Grafiikkasuorituskykyä täydentää mukautettava Lenovo Legion 12-ARGB-valaistustehoste, joka näkyy karkaistusta lasista valmistetun sivupaneelin kautta. Pöytätietokoneessa on 6 TB (3 x 2TB SSD), joka mahdollistaa 1000 AAA-nimikkeen paikallisen tallentamisen ja sijaitsee 1200 W:n verkkovirtalähteen8 yläpuolella.

Lenovo Legion Tower 7i:n runko on saatavana Storm Grey7 -värisenä, ja sen etupuolella on USB-A 3.2 -portit, USB-A 2.0 -portit ja kahdet audioliittimet. Takapuolella on neljä USB-A 3.2 -porttia, kaksi USB-A 2.0 -porttia, yksi USB-C® (20 Gbps), yksi USB-A 3.2 (10 Gbps) -portti sekä RJ45- ja stereoääniliitäntä.



Lenovo Legion Tower 5i ja Lenovo Legion Tower 5

Lenovo Legion Tower 5i -pöytätietokoneessa on 13. sukupolven Intel Core -työpöytäprosessorit ja NVIDIA GeForce RTX -näytönohjaimet. Lenovo Legion Tower 5:ssä on AMD Ryzen 7000 -sarjan työpöytäprosessorit yhdistettynä joko uusimpiin NVIDIA GeForce RTX- tai AMD Radeon RX 7000 -sarjan grafiikkapiireihin, 32 Gt 5600 MHz:n DDR5 RAM-muistiin ja kahteen 1 Tt:n SSD-levyyn. Näitä tukee 850 W:n 90 %:n modulaarinen verkkovirtalähde9.

Riippumatta kuormituksesta, uudet pc:t pysyvät viileänä viiden ARGB-valaistuksella varustetun hiljaisen tuulettimen ansiosta. Tuulettimet työntävät kuumaa ilmaa ulos rungon etukehysten läpi. Lenovo Legion Tower 5i ja Lenovo Legion Tower 5 ovat saatavana Storm Grey7 -värisenä. Koneiden etuosassa on kaksi helppokäyttöistä USB-A 3.2 (5Gbps) -porttia ja yksi komboääniliitäntä.





Uuden sukupolven näytöt työskentelyyn ja pelaamiseen

Lenovo Legion Y27qf-30- ja Lenovo Legion Y27f-30 -näytöt ovat 27-tuumaiset, ja molemmissa malleissa on Eyesafe® Certified 2.0 Natural Low Blue Light -tekniikka, joka auttaa vähentämään silmien rasitusta ja ylläpitämään silmien terveyttä.

Lenovo Legion Y27qf-30 QHD 2560x1440 -näytössä on 0,5 ms:n vasteaika10 ja 240 Hz:n virkistystaajuus, joka on ylikellotettavissa 250 Hz:iin. AMD FreeSync™ Premium ja Adaptive Sync -tuki takaavat pelikokemuksen, jossa ei esiinny näytön repeilyä. Lenovo Legion Y27qf-30:n IPS-paneelin 125 % sRGB, 95 % DCI-P3-väriavaruus, 1.07b-värituki, 10-bittinen värisyvyys, Delta E ≦2 -väritarkkuus ja VESA-sertifioitu HDR 400 -herkkyys tuottavat aidot värit ja erinomaisen kirkkauden ja kontrastin. Niiden kaksi 3 W:n kaiutinta lisäävät tunnelmaa pelaamiseen. Näytön ergonomisesti muotoilussa jalustassa on pidike puhelimelle.

27-tuumaisen Lenovo Legion Y27f-30 FHD -näytön 1920x1080-näyttö tarjoaa niin ikään sujuvaa pelisuorituskykyä edulliseen hintaan. 240 Hz:n virkistystaajuus on ylikellotettavissa 280 Hz:iin, ja siinä on AMD FreeSync Premium ja Adaptive Sync -tuki. IPS-paneelin 113 % sRGB, 90,7 % DCI-P3-väriavaruus, Delta E ≦2 -väritarkkuus ja VESA-sertifioitu HDR 400 -kirkkaus takaavat eloisan värintoiston ja kontrastin.



Hinnat ja saatavuus

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla helmikuussa 2023, hinta alkaen 2 499 € sisältäen arvonlisäveron. 11

(16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla helmikuussa 2023, hinta alkaen 2 499 € sisältäen arvonlisäveron. Lenovo Legion Pro 7 (16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 2 699 € sisältäen alv:n. 11

(16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 2 699 € sisältäen alv:n. Lenovo Legion Pro 5i (16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla maaliskuussa 2023, hinta alkaen 1 899 € sisältäen alv:n. 11

(16”, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla maaliskuussa 2023, hinta alkaen 1 899 € sisältäen alv:n. Lenovo Legion Pro 5 (16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 1 899 € sisältäen alv:n. 11

(16”, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 1 899 € sisältäen alv:n. Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023 alustavaan hintaan 2699€ (sis. alv.). 11

(34L, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla huhtikuussa 2023 alustavaan hintaan 2699€ (sis. alv.). Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla tammikuussa 2023, hinta alkaen 1 399 € sisältäen alv:n. 11

(26L, 8) Intel Core -prosessorilla on saatavilla tammikuussa 2023, hinta alkaen 1 399 € sisältäen alv:n. Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 299 € sisältäen alv:n. 11

(26L, 8) AMD Ryzen -prosessorilla on saatavilla toukokuussa 2023, hinta alkaen 1 299 € sisältäen alv:n. Lenovo Legion Y27f-30 -näyttö on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 399 € sisältäen alv:n. 11

-näyttö on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 399 € sisältäen alv:n. Lenovo Legion Y27qf-30 -näyttö on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 499 € sisältäen alv:n.11

