Lenovo laajentaa älykkäiden yhteistyöratkaisujen valikoimaa uudella ThinkSmart View Plus -mallilla

Microsoft Teams -näyttöä käyttävä ThinkSmart View Plus mahdollistaa entistä paremman yhteistyön useissa työskenaarioissa yhtenäisen videoviestintäratkaisun avulla

Uusi Lenovo IP Controller on HDMI-kytkennällä varustettu AV over IP -näyttö, jossa on helppokäyttöinen Ethernet-yhteys (CAT5e) PoE:llä

Maailman ensimmäinen Windows-pohjainen yhteistyöyksikkö ThinkSmart One on nyt saatavilla maailmanlaajuisesti

Lenovo™ julkisti tänään Information Systems Europe (ISE 2023) -tapahtumassa Barcelonassa täysin uuden erillisen ThinkSmart™ View Plus -yhteistyönäytön. Siinä on Microsoft Teams -käyttöjärjestelmä ja ensiluokkaiset ääni-, video- ja valkotauluominaisuudet. Älykäs yhteistyöratkaisu on suunniteltu liikkuville työpisteille, puhelinkoppeihin ja kotitoimistoon. Älykkäiden yhteistyöratkaisujen valikoimaan kuuluvat myös äskettäin julkistettu Lenovon IP Controller ja ThinkSmart One.

ThinkSmart View Plus

Innovatiivinen ThinkSmart View Plus, jossa on Microsoft Teams -näyttö lisää tuottavuutta, joustavuutta ja yhteistyömahdollisuuksia henkilökohtaisen työpisteen ja liikkuvan työpisteen ominaisuuksilla. ThinkSmart View Plus -laitteessa on 27-tuumainen monikosketusnäyttö, ensiluokkainen video- ja äänentoisto sekä sisäänrakennettu laskentajärjestelmä.

ThinkSmart View Plus tarjoaa räätälöidyn, turvallisen ja joustavan Microsoft Teams -näyttökokemuksen tarjoamalla pääsyn Teams-keskusteluun, kalenteriin ja tiedostoihin. Samalla työntekijät voivat liittyä kokouksiin laitteen kautta. Kun ThinkSmart View Plus on yhdistetty käyttäjän tietokoneeseen, se mahdollistaa näytön jakamisen näiden kahden laitteen välillä, jolloin sisältöä ja esittelijöitä voidaan tarkastella samanaikaisesti. Lisäksi ThinkSmart View Plus siirtyy helposti monitoritilaan, kun se liitetään tietokoneeseen usb-c:n kautta.

Teams-näyttöä käyttävä ThinkSmart View Plus tarjoaa myös liikkuvan työpisteen ominaisuudet, jonka avulla työntekijät voivat nopeasti etsiä joustavia työtiloja. Kun työntekijät ovat kirjautuneet sisään, he voivat siirtyä sujuvasti kotitoimistoasetuksista toimistolla työskentelyyn säilyttäen samalla räätälöidyn Teams-kokemuksen. Kun käyttäjä kirjautuu ulos laitteelta, hänen henkilökohtaiset tietonsa poistetaan, mikä minimoi turvallisuusriskit.

ThinkSmart View Plus -laitteessa on passiivinen stylus-kynä ja Microsoftin valkotaulusovellus. Käyttäjät voivat myös kuulla ja tulla kuulluiksi selkeämmin ensiluokkaisella soundbarilla, jossa on kaksi 5 watin kaiutinta ja neljän mikrofonin ryhmä, kun taas 4K IRGB -kamera automaattisella kehystyksellä ja tekoälysuojauksella tuottaa teräviä ja selkeitä kuvia.

ThinkSmart View Plus -laitteessa on ergonominen jalusta, jossa on teline puhelimelle. Laite on myös VESA-asennettavissa seinille.

ThinkSmart View Plus käyttää Qualcomm® QCS8250 System-on-Chip (SoC) -järjestelmäpiiriä, joka on Qualcomm Technologiesin erityisesti yrityksiin ja kaupallisiin IoT-sovelluksiin suunniteltu piiri. Ensiluokkainen prosessori on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä laskentaintensiivisille kamera- ja Edge AI -sovelluksille, ja se tukee myös wi-fi 6 -standardia.

"Lenovon asiakkaat etsivät älykkäitä ja joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat entistä paremman yhteistyön erilaisissa tilanteissa", sanoo Shannon MacKay, Lenovon globaalin Smart Collaboration -liiketoimintayksikön johtaja. "ThinkSmart View Plus on suunniteltu toiminnallisuuksilla, jotka auttavat lisäämään tuottavuutta, innovointia ja siten työntekijöiden tyytyväisyyttä."

"Näinä hybridityön aikoina asiakkaat tarvitsevat ratkaisun, joka on suunniteltu tuomaan Microsoft Teamsin liikkuviin työpisteisiin ja puhelinkoppeihin", sanoo Albert Kooiman, Microsoftin Teams Devices Partner Engineering and Certification -yksikön vanhempi johtaja. "Lenovon uusi ThinkSmart View Plus Microsoft Teams -näytöllä on suunniteltu juuri näihin tiloihin, ja se täydentää Lenovon suurempiin kokoustiloihin luotuja Microsoft Teams Rooms -ratkaisuja."

Kuten kaikkien Lenovo ThinkSmart kokoushuonetuotteiden kanssa, ThinkSmart View Plus -näytön mukana toimitetaan vakiona kolmen vuoden Lenovon Premier-tuki. Se tarjoaa yhteyden huoltoteknikkoihin vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Se sisältää myös yhden vuoden Lenovon lisäarvo-ohjelmistot ja -palvelut:

ThinkSmart Professional Services : Käyttöönotto auttaa it-osastoja perustamaan, konfiguroimaan ja integroimaan kunkin ratkaisun olemassa oleviin yhtenäistettyihin viestintäalustoihin

: Käyttöönotto auttaa it-osastoja perustamaan, konfiguroimaan ja integroimaan kunkin ratkaisun olemassa oleviin yhtenäistettyihin viestintäalustoihin ThinkSmart Professional Services -ylläpito: Lenovon ammattitaitoiset huoltoteknikot tarjoavat ThinkSmart-laitteiden etävianmääritystä ja teknistä tukea.

-ylläpito: Lenovon ammattitaitoiset huoltoteknikot tarjoavat ThinkSmart-laitteiden etävianmääritystä ja teknistä tukea. ThinkSmart Manager on Lenovon yhteistyönhallintaohjelmisto. Tehokkaan yhteistyön ylläpitäminen tarkoittaa, että teknologian on oltava aina päällä, aina yhteydessä ja helppokäyttöistä. ThinkSmart Manager auttaa IT-osastoja konfiguroimaan, valvomaan ja hallinnoimaan koko Smart Collaboration -ratkaisukantaa yhdestä intuitiivisesta käyttöliittymästä.More Smart Collaboration Solutions

Lenovon älykkäiden yhteistyöratkaisujen valikoima laajenee entisestään ja tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja, jotka parantavat tiimiläisten välisiä yhteyksiä yrityksessä.

Lenovo tarjoaa ThinkSmart Core- ja ThinkSmart One -tietokoneisiin uuden ohjainvaihtoehdon, joka mahdollistaa yhteistyötilojen käytön. Tyylikäs ja hienostunut uusi IP-ohjain on HDMI-läpiviennillä varustettu AV over IP -näyttö, jossa on helppokäyttöinen Ethernet-liitäntä (CAT5e) PoE:llä. Ohjain on helppo asentaa ja käyttää, ja se mahdollistaa asennuksen jopa 100 metrin etäisyydelle tietokoneesta ilman laajennuksia, monimutkaista asennusta ja virran tarvetta pöydässä. Uusi Lenovon IP-ohjain vastaa kasvavaan kysyntään, joka koskee HDMI:tä pöydässä sekä IP-yhteyttä PoE-yhteensopivuudella.

Vuonna 2022 esitelty maailman ensimmäinen Windows-pohjainen yhteistyöyksikkö ThinkSmart One on saatavilla maaliskuussa 2023. Pieniin ja keskisuuriin kokoushuoneisiin tai erillisiin kotitoimistotiloihin suunniteltu ThinkSmart One toimii sulautetulla 11. sukupolven Intel® Core™ -prosessorilla, jossa on vPro®-tekniikka. ThinkSmart One tukee tuttuja videoneuvottelusovelluksia, kuten Microsoft Teams Rooms tai Zoom Rooms, ja siinä on kahdeksan mikrofoniryhmää, joissa on kaiun ja melunvaimennus, 15 watin stereokaiuttimet ja integroitu korkearesoluutioinen kamera laajalla näkökentällä tarjoten poikkeuksellisen audiovisuaalisen kokemuksen.

Hinta ja saatavuus [1]

ThinkSmart View Plus on saatavilla vuoden 2023 puolivälissä, hinta alkaen 2 370 € ilman arvonlisäveroa.

Lenovo ThinkSmart One ja Controller on saatavilla maaliskuussa 2023, hinta alkaen 2 969 € ilman alvia.

Lenovo ThinkSmart One IP Controllerilla on saatavilla huhtikuussa 2023, hinta alkaen 3 434 € ilman arvonlisäveroa.

Lenovon ThinkSmart View Plus, IP Controller, ThinkSmart One ja muita älykkäitä ratkaisuja esitellään IES-messuilla osastolla 2P350.

Lisätietoja Lenovo ThinkSmart -ratkaisuista saat osoitteesta www.lenovo.com/thinksmart.

THINKSMART VIEW PLUS Processor QUALCOMM® QCS8250 System-on-Chip Operating System Android Monitor Size 27” FHD Camera 1 x 4k FOV(D/H/V) >= 100°/90°/ 50°) Detachable and upgradable Microphones 4-mic array Speakers Stereo Speaker (5W x 2) (detachable/upgradable) I/O Port Ethernet x 1 HDMI Display Port x 1 in / 1 out USB A x 2 USB C x 1 3.5mm Vesa Mount Yes Collaboration Platforms Teams display

LENOVO IP CONTROLLER Features Wall mountable CAT5e with PoE connection Installation up to 100 meters from compute Display 10.1” 10-point touch 89/89/89/89 viewing angle 1280x 800 (350nits) resolution Ports PoE HDMI (in) Security Human Presence Sensor Kensington™ Lock Slot Integrated Audio USB input for optional USB accessories such as a speaker/mic

THINKSMART ONE Processor Intel® Core™ i5-1145G7E IoTG vPro® Processor Operating System Windows 10 IoT Enterprise Memory 8GB DDR4 Storage 256GB SSD Graphics Integrated Intel Graphics Controller Display 10.1” (1280×800) 10-point touch display with 16:10 aspect ratio Audio Stereo speakers, 15-watt typical power output

8 x Microphones with 180-degree coverage and echo and noise cancellation Camera FHD camera with 100-degree horizontal FOV, 68-degree vertical FOV, 125-degree diagonal FOV Security Windows 10 IoT Enterprise security

Intel vPro security Ports 2 x HDMI out

1 x HDMI In

2 x USB Type-A

2 x USB Type-C

1 x RJ45 with indicator LED

1 x RJ45 (vPro) with indicator LED Wireless LAN Wi-Fi 2x2AX Dimensions 700x889x110mm Weight 3.55kg

[1] On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be available in select markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.