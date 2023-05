Lenovolta uusia ThinkStation- ja ThinkPad-sarjan työasemia

Upouudet Lenovo LOQ -pelikannettavat ja LOQ Tower PC aloitteleville pelaajille 23.3.2023 15:00:00 EET | Tiedote

Lenovo LOQ -alabrändi palvelee aloittelevien pelaajien innostusta tehokkailla ja suosituilla tietokoneilla, joilla on sama DNA kuin Lenovon tunnetulla Legion-brändillä. Lenovo LOQ -kannettavia on saatavana sekä 16- että 15-tuumaisina. Niissä on Windows 11 -käyttöjärjestelmä ja suoritinvaihtoehtoina 13. sukupolven Intel® Core- tai AMD Ryzen™ 7000 -sarjan suorittimia ja NVIDIA® GeForce RTX™ 40 -sarjan näytönohjaimia. Lenovo LOQ Towerin muotokieli on rohkeaa, siinä on laajennettava muisti ja pätevät CPU- ja GPU-vaihtoehdot, jotka tekevät siitä sopivan valinnan aloitteleville pelaajille. -- Pelaamisesta nauttimisen ei tarvitse rajoittua vain huippuluokan pelitietokoneisiin. Tänään julkistettu Lenovo LOQ – äännetään "lock" – antaa vasta aloitteleville pelaajille tarvittavia ominaisuuksia ilman, että ne maksavat maltaita. Lenovo LOQ -pelikannettavissa on runsaasti valinnanvaraa. Niihin kuuluvat Intel-pohjaiset Lenovo LOQ 16IRH8- ja Lenovo LOQ 15IRH8 -kannettavat sekä Lenovo LOQ Tower 17IRB8