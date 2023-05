Lenovon kannattavuus hyvällä tasolla nopeiden muutosten vuonna

Uudet Lenovo Legion Slim -sarjan kannettavat tietokoneet yhdistävät tehon ja ketteryyden 23.3.2023 15:01:00 EET | Tiedote

Uudet 8. sukupolven Lenovo Legion Slim -sarjan kannettavat tietokoneet yhdistävät suorituskyvyn ja keveyden Lenovo Legion Slim 7 -sarjan laitteissa on 140 W TDP:n teho ketterässä paketissa Lenovo Legion Slim 5 -sarjan kannettavat tuovat tehoa ja kulkevat helposti mukana pelaajan arjessa Lenovo julkaisi myös viimeisintä tekniikkaa hyödyntävät Lenovo Legion Y34wz-30- ja R45w-30 -pelinäytöt. -- Lenovo julkisti tänään uudet 8. sukupolven Lenovo Legion Slim -kannettavat. Legion Slim -sarjassa on aiempaa enemmän vaihtoehtoja pelaajille. Kategorian uusia laitteita ovat Lenovo Legion Slim 7i ja 7 (16", 8), Lenovo Legion Slim 5i ja 5 (16", 8) sekä tänä vuonna täysin uuden kokoinen Lenovo Legion Slim 5 (14", 8). Sarjan uusin sukupolvi on myös ensimmäinen, jossa on Lenovo Artificial Intelligence (LA) -järjestelmäpiiriperhe. Järjestelmäpiirit ovat fyysisiä AI-siruja, jotka tehostavat Lenovo AI Engine+:a, joka taas säätää dynaamisesti Lenovo Legion ColdFront 5.0 -lämpötilaa optimoidakseen jäähdytyk