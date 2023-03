Lenovon uudet Yoga-kannettavat auttavat siirtymään inspiraatiosta itseilmaisuun

Kannettavan tietokoneen käyttö hybridiympäristössä on nyt entistä vaivattomampaa ja palkitsevampaa Lenovon uusimman sukupolven Windows 11 Yoga -kannettavien myötä. Ne tuovat vaikuttavaa suorituskykyä, monipuolisuutta ja helppoutta tyylikkäästi ja kevyesti:

Lenovon lippulaiva Yoga Pro 9i on saatavana kahdessa koossa (14,5" ja 16", gen 8), ja sen innovatiivisiin ominaisuuksiin lukeutuvat mm. parannettu Lenovo X Power, PureSight Pro -näyttö ja lukuisat muut viimeisimmät teknologia

Ohuessa, kevyessä ja tyylikkäässä Yoga Slim 7:ssä (14,5", 8) on aiempaa enemmän tehoa, kannettavuutta ja pidempi akunkesto

Yoga Pro 7 (14,5", 8) ja Yoga Pro 7i (14,5", 8) tarjoavat molemmat vahvaa suorituskykyä ja kauniin muotoilun

Yoga 7:ssä (14" ja 16", 8) kaareva muotoilu yhdistyy monipuoliseen 2-in-1-muunnettavaan kannettavaan tietokoneeseen

Uudistetussa Yoga Slim 6:ssa (14", 8) on jopa tuorein AMD Ryzen™ 7000 -prosessori, joka mahdollistaa huippusuorituskyvyn ja tehokkuuden erittäin ohuessa laitteessa.

Windows 11 -käyttöjärjestelmällä varustetut uudet Yoga-kannettavat on tehty vaikuttamaan monella rintamalla. Lenovo X Power2 tarjoaa suorituskykyä ohuessa rungossa, parannettu PureSight-näyttö tai Premium Suite4 ovat esimerkkejä pidemmälle viedyistä päivityksistä, ja näppäimistön käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

"Käyttäjät luovat sisältöjä ja kommunikoivat missä ja milloin tahansa, videoiden tekemisestä graafiseen suunnitteluun", sanoo Jun Ouyang, Lenovon varatoimitusjohtaja ja kuluttajatuoteliiketoiminnan (IDG) johtaja. "Lenovon viimeisimmät uudet premium-luokan Yoga-kannettavat tietokoneet on tehty niille, jotka tarvitsevat suorituskyvyn ja kannettavuuden yhdistämistä. He pääsevät nauttimaan laadukkaasta käyttökokemuksesta aina kun inspiraatio iskee."

Yoga Pro -mallisto on Yoga-tuotemerkin kannettavien tietokoneiden tehokkain. Huippusuorituskykyä ja keveyttä tarjoava Yoga Pro -sarja antaa käyttäjille mahdollisuuden työskennellä ja kuluttaa viihdettä missä tahansa. Tässä sukupolvessa on päivitetty versio Lenovo X Power2:sta. Se sisältää joukon laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksia, jotka toimivat yhdessä nopeamman ja sujuvamman luovan kokemuksen takaamiseksi. Käyttäjät huomaavat esimerkiksi videoeditoinnin sujuvan nopeammin, sillä ohjelmistojen esikatselu, renderöinti ja vienti ovat nopeutuneet huomattavasti, mikä tarkoittaa, että odotteluun kuluu vähemmän aikaa.

Yoga Pro -malleissa lämpökapasiteetti on parantunut merkittävästi: 62,5 %5 lisäyksen 16-tuumaisessa Yoga Pro 9i -mallissa ja yli 25 %5lisäyksen 14,5-tuumaisessa mallissa. Molemmat mahdollistavat nopeamman grafiikan, videon tai 3D-renderöinnin ja samalla viileän ja hiljaisen suorituskyvyn. Lenovo X Power2 yhdistettynä NVIDIA® GeForce RTX™ 40 -sarjan näytönohjaimiin ja suorituskykyä ja vakautta parantavaan tekoälykiihdytykseen antaa luovan työn tekijöille mahdollisuuden käyttää luottavaisin mielin viimeisimpiä sovelluksia.

Lisäksi Yoga Pro 9i:n uusi Mini-LED PureSight Pro -näyttö tarjoaa terävämmän ja realistisemman visuaalisen kokemuksen sekä hyvän väritarkkuuden. 100 % DCI-P3- ja 100 % Adobe RGB -standardien sisällyttäminen mahdollistaa paljon suuremman väriskaalan ja elävämmät kuvat, kun taas Mini-LED-vaihtoehto antaa vaikuttavan 1 200 nitsin tehon, minkä ansiosta tekijät voivat työskennellä mukavasti lähes missä tahansa ympäristössä, sisällä ja ulkona.

Yoga Pro 9i, Yoga Pro 7, Yoga Pro 7i ja Yoga Slim 7 -malleissa on saatavilla tuore Lenovo Premium Suite4 eli joukko uusia ja päivitettyjä laitteisto-ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan Yogan käyttökokemusta. Merkittävin on näppäimistö, jossa on 1,5 mm:n näppäimet mukavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi, nopeampi napautusvaste ja rasvanestopäällyste, joka takaa pehmeämmän kosketuksen ja minimoi sormenjäljet ja tahrat. Näppäimistön lisäksi Lenovo Premium Suitella varustetuissa kannettavissa tietokoneissa on myös neljä mikrofonia parempia video- ja äänipuheluita varten, neljä melua vaimentavaa kaiutinta, hiljaisemmat tuulettimet ja suurempi ohjauslevy, joka helpottaa sisällön käsittelyä ja parantaa yleistä tehokkuutta.

Edellisen sukupolven tapaan Yoga-kannettavissa on Lenovo AI Engine+, joka antaa nopean ja intuitiivisen suorituskyvyn ja jonka tehon tai akun tarve perustuu siihen, mitä käyttäjä tekee laitteellaan. Lenovo AI Engine+:aan kuuluvat myös Lenovo Intelligent Sense ja Integrated Security, jotka molemmat auttavat pitämään käytön sujuvana, saumattomana ja entistä paremmin suojattuna.

Elegantti Yoga Slim -mallisto on tunnettu tyylikkään ulkonäkönsä lisäksi myös helppokäyttöisyydestään. Uusissa Yoga Slim -laitteissa on PureSight OLED -näyttö, joka antaa terävämmän, tasaisemman ja realistisemman kuvan TÜV Rheinland- ja Eyesafe-sertifioidussa6näytössä.

Yoga Slim 7 (14,5", 8) ja Yoga Slim 6 (14", 8) on varustettu jopa uusimman sukupolven AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessoreilla, jotka tarjoavat nopean ja vahvan suorituskyvyn, yli 60 Whr:n akun7 ja työtehoa lisäävän pikalatausvaihtoehdon8 avulla. Yoga Slim -käyttäjät voivat myös kokea uuden integroidun RDNA™ 3 -grafiikkateknologian, joka mahdollistaa realistisen sisällönluonnin visuaalisen ilmeen ja runsaan viihdevalikoiman Yoga Slim -näytöllä. AMD Ryzen AI -ominaisuus tuo tämän sukupolven Lenovo Yoga Slimiin älykkäitä uusia ominaisuuksia, kuten AI Eye Gaze Correctionin, jotta käyttäjät näyttävät aina katsovan kameraan videopuhelun aikana, kameran automaattisen rajauksen, joka varmistaa, että käyttäjän pää on aina kuvassa, ja tekoälypohjaisen taustan häivytyksen, jonka avulla käyttäjät voivat asettaa taustakuvat tietylle etäisyydelle kamerasta.

Käyttäjät voivat suojata laitteitaan matkoillaan pilvipohjaisella Lenovo Smart Lock9 -tietoturvaohjelmistolla, jonka avulla he voivat etänä paikantaa, lukita, poistaa tietoja ja palauttaa kadonneen tai varastetun laitteen.

Yoga Pro 9i: viimeisintä tehoa laatutietoiselle käyttäjälle

8. sukupolven Yoga Pro 9i:ssä on Windows 11 ja 13. sukupolven Intel® Core™ -mobiiliprosessorit, NVIDIA RTX 4070 -näytönohjainratkaisu sekä suurempi lämpökapasiteetti, jotka tarjoavat käyttäjille tehokkaan kannettavan tietokoneen. Olipa kyseessä videoiden editointi tai renderöinti, intensiivinen 3D-mallinnus tai graafinen suunnittelu, käyttäjä voi odottaa sujuvaa ja stressitöntä kokemusta.

Yoga Pro 9i on saatavana kahdessa värissä (Tidal Teal ja Storm Grey10), ja siinä on PureSight Pro3 -näyttö sekä 14,5 että 16 tuuman näytöissä. 16-tuumaisessa mallissa on jopa 3,2K-resoluutio, 1 200 nitsin kirkkaus, 165 Hz:n virkistystaajuus ja kolminkertainen väriskaala, joka on 100 % DCI-P3, 100 % sRGB ja 100 % Adobe RGB, joten terävä, sulava ja realistinen visuaalisuus vetoaa niihin, jotka pyrkivät laadukkaaseen lopputulokseen.

Premium Suite4:n uudet ja päivitetyt ominaisuudet tuovat käyttäjille parannetun Yoga Pro 9i -kokemuksen, olipa kyse sitten neljästä melua vaimentavasta mikrofonista tai hiljaisemmista tuulettimista. Mukavuuden ja tuottavuuden yhdistäminen on mahdollista myös uudella 1,5 mm:n Yoga-näppäimistöllä, jossa on 0,3 mm:n lautasnäppäimet helppouden ja mukavuuden takaamiseksi, ja suuremmalla ohjauslevyllä, joka mahdollistaa tehokkuuden. 5 megapikselin webkameran ansiosta käyttäjät voivat myös nauttia visuaalisesti selkeistä ja laadukkaista videopuheluista.

Yoga Pro 9i on rakennettu 50-prosenttisesti kierrätysmuovista näppäimistössä ja 50-prosenttisesta kierrätysalumiinista pohjakannessa, ja se on ENERGY STAR® -luokiteltu ja EPEAT® Gold -rekisteröity. Pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua paperia, ja koneet toimitetaan 90-prosenttisesti kierrätysmuovista valmistetun pakkaustyynyn suojissa.

Yoga Slim 7: elegantin ohut mutta tehokas

Niille, jotka arvostavat tyylikkyyttä ja keveyttä, mutta tarvitsevat silti tehoa koneessa, uusi 8. sukupolven Yoga Slim 7 tarjoaa sen. Jopa seuraavan sukupolven AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessoreilla varustetulla 14,5 tuuman jopa 3K PureSight OLED -näyttö tuo terävämpää, sulavampaa ja realistisempaa visuaalista kuvaa käyttäjille. He voivat editoida ja ladata valokuvia matkalla, työstää esitystä tai pitää videokonferenssin esimerkiksi kahvilasta käsin. TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) - ja Eyesafe6-sertifioinnin ansiosta silmien rasitusriski vähenee merkittävästi.

Vain 13,9 mm:n paksuinen Yoga Slim 7 on helposti kuljetettava ja mahtuu pieniin tiloihin. Käyttäjät saavat myös päivitetyn näppäimistön ja aiempaa suuremman kosketusalustan. Toinen vaikuttava ominaisuus Premium Suite4:ssä on kuusi kaiutinta ja kaksi taaksepäin sijoitettua subwooferia, jotka takaavat poikkeuksellisen hyvän äänenlaadun, olipa kyseessä kokous tai musiikin suoratoisto.

Toinen merkittävä parannus Yoga Slim 7:ssä on suurempi kapasiteetin 70 Whr:n akku7, jonka ansiosta käyttäjät voivat työskennellä pidempään tarvitsematta etsiä pistorasiaa. Rapid Charge boost -ominaisuus mahdollistaa myös nopean 15 minuutin latauksen ja sen myötä jopa 2 tunnin lisäkäytön8, josta on paljon etua esimerkiksi matkustettaessa. Kaksoistuulettimien ja 30 watin Thermal Design Performance -suorituskyvyn ansiosta käyttäjät voivat myös nauttia viileämmästä ja hiljaisemmasta suorituskyvystä.

Yoga Pro 7 sekä Yoga Pro 7i: vahva suorituskyky ja tyylikäs muotoilu

Yoga Pro 7 ja 7i (tunnetaan Pohjois-Amerikassa nimillä Lenovo Slim Pro 7 ja Pro 7i) sisältävät tehoa yhdistettynä NVIDIA RTX 3050- tai 4050-näytönohjaimiin, mikä tekee siitä suorituskykyisen kannettavan tietokoneen. Aiempaa tehokkaampi akku (jopa 73 Whr) on pakattu 15,6 mm ohueen runkoon tarjoten hiljaisen ja viileän käyttökokemuksen riippumatta työn vaatimuksista. Intelin uusi Unison-ohjelmistoratkaisu auttaa yhdistämään IOS- ja Android™-laitteet Yoga Pro 7i:n kanssa integroitua, yhden näytön ja usean laitteen käyttökokemusta varten. 14,5-tuumainen PureSight Pro3 -näyttö, jossa on 3K-resoluutio, 400 nitsin kirkkaus ja 120 Hz:n virkistystaajuus, tuo käyttäjälle terävää kuvaa, olipa kyseessä sitten videoeditointi, graafinen suunnittelu tai presentaation tekeminen.

Yoga Pro 7 -käyttäjät voivat myös nauttia Premium Suite -paketin4 uusista ominaisuuksista, joihin kuuluu laadukas ääni- ja videokokemus neljällä mikrofonilla ja äänitunnistuskohinanvaimennuksella, neljä kaiutinta ja FHD-infrapunakamera (IR-kamera), ToF-anturi (Time of Flight) ja yksityisyyssuljin sekä päivitetty Yoga-näppäimistö, jossa on 1,5 mm:n rasvanestonäppäimet tuoden käyttömukavuutta ja nopeamman napautusreaktion. Yoga Pro 7 ja Yoga Pro 7i herättävät huomiota tyylikkäällä, erittäin ohuella muotoilulla, joka on saatavana Tidal Teal- tai Storm Grey -värisenä10.

Yoga 7 ja Yoga 7i: luovaa monipuolisuutta

Pyöristetyillä reunoilla varustettu 8. sukupolven Yoga 7 on muotoiltu helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi. Kannettava antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ja kuluttaa sisältöä lähes missä tahansa 360 asteen monitilaominaisuuksilla, joilla laite voidaan kääntää täysikokoisesta kannettavasta tietokoneesta kannettavaksi tabletiksi.

Uusimmalla 13. sukupolven Intel-suorittimella tai AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessoreilla päivitettynä tekijät voivat odottaa vahvaa ja sulavaa suorituskykyä, olipa kyseessä sitten videoeditointi, valokuvien retusointi tai musiikin suoratoisto. Laadukkaassa näytössä on 16:10-kuvasuhde, 2,8K OLED-paneeli ja 100-prosenttinen DCI-P3-väritarkkuus.

Yoga Slim 6: kevyt ja kestävä

Ohut, kevyt ja kestävä 8. sukupolven Yoga Slim 6 (tunnetaan Pohjois-Amerikassa nimellä Lenovo Slim 7) on kätevässä alumiinikotelossa. Se on nyt saatavana jopa uusimman sukupolven AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessoreilla, jotka tarjoavat nopeamman ja tasaisemman suorituskyvyn. Uudistettu Yoga Slim 6 on saatavana kahdessa värivaihtoehdossa, Misty Grey ja Storm Grey.10

Yoga-kannettavan käyttökokemusta voi parantaa entisestään hyödyntämällä ohjelmistoratkaisujen, kuten Lenovo Vantagen9 ja Lenovo Smart Performancen9, tehoa laitteen optimointiin, suorituskyvyn valvontaan, tietokoneen terveystarkastuksiin, parannettuun tietoturvaan ja ongelmien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Jos tietokoneessa ilmenee ongelmia, kehittyneen Premium Care Plus -palvelun avulla on saatavilla priorisoitu pääsy asiantuntijateknikoiden luokse, nopeat korjaukset, lisätty laitesuojaus ja ohjelmistojen käyttöohjeet.

Lisätietoja uudesta Lenovo Yoga -valikoimasta saat osoitteesta www.lenovo.com/yoga.

Kuvia median käyttöön tiedotteen liitteenä sekä täällä.

Hinnat ja saatavuus11

Yoga Pro 9i (16”, 8) (Pohjois-Amerikassa nimellä Lenovo Slim Pro 9i) tulee saataville alustavasti toukokuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1699,00 euroa. 11

(Pohjois-Amerikassa nimellä Lenovo Slim Pro 9i) tulee saataville alustavasti toukokuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1699,00 euroa. Yoga Pro 9i (14.5”, 8) tulee saataville toukokuussa 2023 ja sen alustava hinta on 1699,00 euroa. 11

tulee saataville toukokuussa 2023 ja sen alustava hinta on 1699,00 euroa. Yoga Slim 7:n (14.5”, 8) hinta alkaa 1499,00 eurosta ja sen odotetaan olevan saatavilla valituilla markkina-alueilla kesäkuussa 2023. 11

hinta alkaa 1499,00 eurosta ja sen odotetaan olevan saatavilla valituilla markkina-alueilla kesäkuussa 2023. Yoga Pro 7i (14.5”, 8) tulee saataville huhtikuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1099,00 euroa. 11

tulee saataville huhtikuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1099,00 euroa. Yoga Pro 7 (14.5”, 8) tulee markkinoille heinäkuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1099,00 euroa. 11

tulee markkinoille heinäkuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 1099,00 euroa. Yoga 7i (14”, 8) tulee saataville huhtikuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 999,00 euroa. 11

tulee saataville huhtikuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 999,00 euroa. Yoga 7i (16”, 8) tulee saataville huhtikuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 999,00 euroa. 11

tulee saataville huhtikuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 999,00 euroa. Yoga 7:n (14”, 8) hinta on alkaen 899,00 euroa ja se tulee saataville toukokuussa 2023. 11

hinta on alkaen 899,00 euroa ja se tulee saataville toukokuussa 2023. Yoga 7 (16”, 8) tulee saataville toukokuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 899,00 euroa. 11

tulee saataville toukokuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 899,00 euroa. Yoga Slim 6 (14”, 8) (Pohjois-Amerikassa nimellä Lenovo Slim 7) tulee markkinoille toukokuussa 2023 ja sen hinta on alkaen 899,00 euroa.11

1 Screen size options may vary per geography and availability.

2 Lenovo X Power is available on Yoga Pro 9i (16”, 8) and (14.5”, 8). Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.

3 Lenovo PureSight Pro display is available on Yoga Pro 9i (16”, 8), Yoga Pro 9i (14.5”, 8) and Yoga Slim 7 (14”, 8).

4 Lenovo Premium Suite is available in Yoga Pro 9i (14”, 8), Yoga Pro 9i (16”, 8), Yoga Pro 7i (14”, 8) Yoga Pro 7 (14”, 8) and Yoga Slim 7 (14”, 8) laptops. Lenovo Premium Suite includes four microphones, four noise reduction speakers, larger trackpad (135 x 80mm in 14” and 150x 95mm in 16”), new Lenovo Yoga keyboard with 1.5mm dish cap anti-grease keys, and faster tap response.

5Actual increase in thermal capacity for the Yoga Pro 9i (16”, 8) is 62.5% year-on-year increase; based on comparison between 80Whr in Gen 7 to 130Whr in Gen 8. Yoga Pro 9i (14.5”, 8) is 25% year-on-year increase; based on comparison between 70Whr in Gen 7 to 90Whr in Gen 8.

6 TÜV Rheinland and Eyesafe certification means that a monitor has passed rigorous safety testing and can be purchased by consumers without fear. Monitors with hardware low blue light correction cost more to make. A product with the Low Blue Light mark label displaying hardware solution keywords suggests that it may offer better value than other monitors in its class.

7 All battery life claims are approximate and based on internal testing under optimal laboratory and network conditions, such as local video playback and MobileMark 2018. Actual battery performance will vary and depend on numerous factors including product configuration and usage, software, operating conditions, wireless functionality, power management settings, screen brightness and other factors. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage.

8 Rapid Charge Boost = 15min recharge for up to 2 more hrs use. Rapid Charge Express = 15min recharge for up to 3 more hrs use. Must use charger included with device. Battery must be substantially depleted. Charging rate slows as charging progresses.

9 Lenovo Smart Lock and Lenovo Smart Performance are available through Lenovo Vantage, and are only applicable on Lenovo PCs with Windows 10 or 11.Offers are subject to availability. Service levels may vary y geographic location. Lenovo reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice.

10 Color options may vary per geography and availability.

11 Prices may not include tax and do not include shipping or options and are subject to change without notice; additional terms and conditions apply. Reseller prices may vary. On-shelf dates and color options may vary by geography and products may only be available in select markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice.

12 Height is measured at the device’s thinnest point.

13 Actual available capacity is less and varies due to many factors, including formatting, partitioning and operating system, etc., which utilize part of this capacity. The available capacity may change with software updates.

14 Requires separately purchased Wi-Fi router and plan that may vary by location. Additional terms, conditions and/or charges apply. Connection speeds will vary due to location, environment, network conditions and other factors.

LENOVO and YOGA are trademarks of Lenovo. INTEL, INTEL CORE, THUNDERBOLT, the Intel logo, and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. DOLBY, DOLBY ATMOS and DOLBY VISION are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. BLUETOOTH is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG). Wi-Fi is a trademark of Wi-Fi Alliance. The TÜV Rheinland trademark is protected, among others, by the European trademark registered for TÜV Rheinland AG. AMD and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA, GeForce and RTX are trademarks of NVIDIA. MicroSD is a trademark of SD-3C, LLC. ANDROID is a trademark of Google LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2023, Lenovo Group Limited.