Lenovon uusi IdeaPad Chromebook tuo pilvipelaamisen kaikkien ulottuville sekä helpon väylän premium-pelaamiseen

Kuten teknologian käyttö ylipäätään, myös pelaaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, ja verkkopelaajien määrä on kasvanut yli 32 prosenttia. Heidän osuutensa on yli kolmannes maailman yli kolmesta miljardista pelaajasta.1 Pandemian aikana pelaamisen aloittaneiden ihmisten massa on myös monipuolistanut pelialaa, ja kaikenikäiset ihmiset ovat saaneet siitä uuden harrastuksen. IdeaPad Gaming Chromebook on kehitetty laajalle pelaajakunnalle, ja se tarjoaa parannetun mutta yksinkertaisen pelikokemuksen sekä laadukkaita laiteominaisuuksia kohtuulliseen hintaan.

IdeaPad Gaming Chromebook

Uusi kannettava tukee graafisesti vaativia AAA- ja MOBA-pelejä (Multiplayer Online Battle Arena), ja sen suorituskykyyn perustuvat ominaisuudet tekevät siitä tehokkaan pelikannettavan. Korkean resoluution kuvat liukuvat sulavasti 120 Hz:n WQXGA-näytöllä, joka tarjoaa väritarkkuutta ja kirkkautta korkeammalla 16:10-näytöllä. Nopea virkistystaajuus yhdistettynä Intel Core™ -suorittimen tehoon ja Wi-Fi 6E2 -yhteyksiin tuovat tarkkuutta ja reagoivuutta pelikokemukseen.

IdeaPad Gaming Chromebookin RGB-näppäimistössä on nelivyöhykkeinen väritaustavalo. Näppäimistön anti-ghosting-ominaisuus ja 1,5 mm painallussyvyys takaavat nopean ja intuitiivisen kirjoituskokemuksen. Tämä ominaisuus on hyödyksi, kun pelaamisesta siirrytään työnteon tai opiskelun pariin.

Ohut ja tyylikäs 16-tuumainen Chromebook painaa vain 1,82 kg, ja sen anodisoitu alumiininen yläkansi on ohut mutta tukeva, joten se on liikuteltavissa matkan päällä. Jopa 11 tunnin akunkesto3 , 8 gigatavua muistia, tilava PCIe SSD -kortti ja FHD-kamera, jossa on integroitu yksityisyyssuljin, tekevät laitteesta mukavan työhön, opiskeluun ja pelaamiseen. TÜV Rheinlandin sertifioima näyttö minimoi sinisen valon ja sen myötä silmien rasituksen.

Tehokasta ja helposti lähestyttävää pelaamista

IdeaPad Gaming Chromebook tekee suoratoistosta helpommin lähestyttävää pelaajille, olivatpa he sitten satunnaisia tai aktiivisia pelaajia. Se tukee useita pilvipelipalveluja, kuten NVIDIA GeForce NOW, joka suoratoistaa jopa 1600p 120 kuvan sekuntinopeudella ja erittäin alhaisella viiveellä yli 1400 peliä, sekä Google Stadiaa ja Amazon Lunaa. Osana uutta ChromeOS-ohjelmistoa käyttäjät voivat helposti etsiä, napsauttaa ja pelata pelejä eri alustoilla käyttämällä Everything Button -painiketta, joka on yksinoikeudella Chromebook-laitteissa. Pelaajat voivat sitten kiinnittää suosikkipelinsä tehtäväpalkkiin, jotta ne ovat tulevaisuudessa nopeasti käytettävissä.

Koska laite toimii pilvessä, pelien asentaminen, manuaalinen lataaminen, päivitykset ja korjaukset kuuluvat menneisyyteen. Automaattiset ohjelmistopäivitykset tapahtuvat ilman käyttäjän toimenpiteitä, ja pääsy uusimpaan grafiikkatekniikkaan pilvipalvelussa auttaa varmistamaan, että laite toimii optimaalisesti, vaikka pelit kehittyisivät vuosien mittaan. Käyttäjien ei tarvitse seurata versiolatauksia tai hankkia fyysisiä näytönohjaimia, saati olla ajan tasalla siitä, mitä jotkut pitävät perinteisen pelikoneen monimutkaisena kansankielellä.

Käyttäjille, jotka arvostavat laitteen lisäsuojaa ja -tukea, on saatavilla Lenovon kehittynyt tukipalvelu Lenovo Premium Care, joka tarjoaa ympärivuorokautisen pääsyn huoltotoimenpiteiden ja neuvonnan äärelle.4

"Olemme huomanneet muutoksen peliyhteisössä. Googlen pilvipelaamisen ekosysteemin ansiosta ne, jotka 1990-luvun alussa hurahtivat videopeleihin, ovat löytäneet harrastuksen uudelleen. Nuoremmatkin ovat tyytyväisiä saumattomaan ja mukaansatempaavaan pilvipelaamiseen", sanoo Benny Zhang, Chromebookeista vastaava johtaja Lenovon innovaatiokeskuksen älylaiteyksikössä. "Riippumatta taitotasosta tai lajityypistä, jokainen pelaaja ansaitsee kokea pelit niin kuin ne on tarkoitettu. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook ei ainoastaan tarjoa tehoa, grafiikkaa ja suorituskykyä, joita tarvitaan, vaan se myös yksinkertaistaa pelaamisen aloittamista."

"Kun aloimme kehittää pilvessä toimivia Gaming Chromebookeja, halusimme ylläpitää näitä ominaisuuksia ja samalla tarjota ChromeOS-portfoliolle ainutlaatuisen premium-kokemuksen. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook tekee tämän ja paljon muuta, sillä se tarjoaa verkkopelaajille helppokäyttöisen ja intuitiivisen tavan parantaa pelaamistaan kohtuulliseen hintaan", sanoo Chris Daniel, Googlen ChromeOS -tuotejohtaja.

Hinnat ja saatavuus5

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook (16”, 7) on saatavilla lokakuussa 2022 ja sen alkaen-hinta on 869 euroa.

