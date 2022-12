Lenovon uusilla kuluttajalaitteilla lisää suorituskykyä, monipuolisuutta ja käyttömukavuutta

IdeaPad Pro 5 (14”, 8) IdeaPad Pro 5 (16”, 8)

Dimensions & Weight (mm) 312 x 221x as thin as 15.99 (inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.62” Starting at 1.43 kg (3.15lbs) (mm) 356 x 251 x as thin as 17.9 (inches) 14.01” x 9.88” x as thin as 0.70” Starting at 2kg (4.41lbs)

Display 14-inch, 2.8K IPS, 16:10, 400 nits, 120Hz, 100% sRGB 14-inch, 2.2K IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB 16-inch, 2.5K IPS, 16:10, 350 nits, 120Hz, 100% sRGB

Processor AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 5 7535HS

Graphics AMD Integrated Graphics NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPUAMD Integrated Graphics

Memory LPDDR5X: 16 GB/32 GB; Dual Channel LPDDR5: 16 GB/32 GB; Dual Channel LPDDR5X: 16 GB/32 GB; Dual Channel LPDDR5: 16 GB/32 GB; Dual Channel

Storage8 M.2 PCle SSD: 512GB/1TB M.2 PCle SSD: 512 GB/1 TB

Operating System Windows 11 Home Windows 11 Home

Battery1 75WHr Polymer 75WHr Polymer

Camera IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy Shutter IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy Shutter

Ports 1 x USB 4.0 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack 1 x USB 4.0 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support USB + Power Delivery + Display) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack

Audio 2 x 2W speakers and Dolby Atmos 2 x 2W speakers and Dolby Atmos

Microphone Dual Microphone Array Dual Microphone Array

Connectivity Up to Wi-Fi 6E10 Up to Bluetooth 5.1 Up to Wi-Fi 6E10 Up to Bluetooth 5.1

Colors4 Arctic Grey, Frost Blue Arctic Grey, Frost Blue

Certification Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification

IdeaPad Pro 5i (14”, 8) IdeaPad Pro 5i (16”, 8)

Dimensions & Weight (mm) 312 x 221x as thin as 15.99 (inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.62” Starting at 1.43kg (3.15lbs) (mm) 356 x 251 x as thin as 17.9 (inches) 14.01” x 9.88” x as thin as 0.70” Starting at 2kg (4.41lbs)

Display 14” 2.8K (2880 x 1800) IPS, 16:10, 400 nits, 120Hz, 100% sRGB 14” 2.2K (2240 x 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB 16” 2.5K (2560 x 1600) IPS, 16:10, 350 nits, 120Hz, 100% sRGB

Processor Next-Gen Intel Core i7 Next-Gen Intel Core i5 Next-Gen Intel Core i7 Next-Gen Intel Core i5

Graphics NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU Intel Integrated Graphics NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop GPU Intel Integrated Graphics

Memory LPDDR5:16GB/32GB; Dual Channel LPDDR5:16GB/32GB; Dual Channel

Storage8 M.2 PCLe SSD: 512GB/1 TB M.2 PCLe SSD: 512GB/1 TB

Operating System Windows 11 Home Windows 11 Home

Battery1 75WHr Polymer 75WHr Polymer

Camera IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy Shutter IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy Shutter

Ports 1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C(support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack 1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C(support USB + Power delivery + Display port) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x SD Card Reader 1 x Audio Jack

Audio 2 x 2W speakers and Dolby Atmos 2 x 2W speakers and Dolby Atmos

Microphone Dual Microphone Array Dual Microphone Array

Connectivity Up to Wi-Fi 6E Up to Bluetooth 5.1 Up to Wi-Fi 6E Up to Bluetooth 5.1

Colors4 Arctic Grey, Blue Frost Arctic Grey, Blue Frost

Certification Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification Eyesafe Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification

IdeaPad Slim 5 (14”, 8) IdeaPad Slim 5 (16”, 8)

Dimensions & Weight Metal Configuration (mm) 312 x 221 x as thin as 16.9 (inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.67” Starting at 1.39-1.59kg (3.06-3.50lbs) Metal Configuration (mm) 356 x 251 x as thin as 16.9 (inches) 14.02” x 9.88 x as thin as 0.67” Starting at 1.79-1.99kg (3.94-4.38lbs)

Display 14” 2.2K (2240 x 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB 14” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC 14” WUXGA (1920 x 1200) OLED IPS, 16:10, 400 nits, 60Hz, 100% DCI-P3 16” 2.5K (2560 x 1600) IPS, 16:10, 350nits, 60Hz, 100% sRGB Touchscreen 16” WUXGA (1929 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC, Touchscreen (optional)

Processor AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 3 7330U

Graphics AMD Integrated Graphics Intel Integrated Graphics

Memory 8GB: Single Channel DDR4: 16GB; Dual Channel 8GB: Single Channel DDR4: 16GB; Dual Channel

Storage8 M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB

Operating System Windows 11 Home Windows 11 Home

Battery1 47WHr Polymer 56.6WHr Polymer Rapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9 47WHr Polymer 56.6WHr Polymer 75.4WHr Polymer Rapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9

Camera FHD Camera IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy shutter FHD Camera IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy shutter

Ports 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on) 1 x HDMI 1.4b 1 x Micro SD Card Reader 1 x Audio Jack 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on) 1 x HDMI 1.4b 1 x Micro SD Card Reader 1 x Audio Jack

Audio 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio

Microphone Dual Microphone Array Dual Microphone Array

Connectivity Up to Wi-Fi 6E10 Up to Bluetooth 5.1 Up to Wi-Fi 6E10 Up to Bluetooth 5.1

Colors4 Cloud Grey, Abyss Blue, Violet (on the metal configuration) Cloud Grey, Abyss Blue, Violet (on the metal configuration)

Certification TÜV Rheinland Low Blue Light Certification TÜV Rheinland Low Blue Light Certification

IdeaPad Slim 5i (14”, 8) IdeaPad Slim 5i (16”, 8)

Dimensions & Weight Metal Configuration (mm) 312 x 221 x as thin as 16.9 (inches) 12.28” x 8.70” x as thin as 0.67” Starting at 1.39-1.59kg (3.06-3.50lbs) Metal Configuration (mm) 356 x 251 x as thin as 16.9 (inches) 14.02” x 9.88” x as thin as 0.67” Starting at 1.79-1.99kg (3.94-4.38lbs)

Display 14” 2.2K (2240 x 1400) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 100% sRGB 14” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC 14” WUXGA (1920 x 1200) OLED IPS, 16:10, 400 nits, 60Hz, 100% DCI-P3 16” 2.5K (2560x1600) IPS, 16:10, 350 nits, 60Hz, 100% sRGB, Touchscreen 16” WUXGA (1920 x 1200) IPS, 16:10, 300 nits, 60Hz, 45% NTSC, Touchscreen (optional)

Processor Up to next-gen Intel Core i7 Up to next-gen Intel Core i5 Up to next-gen Intel Core i7 Up to next-gen Intel Core i5

Graphics Intel Integrated Graphics Intel Integrated Graphics

Memory 8GB; Single Channel LPDDR5/LPDDR5X: 16GB; Dual Channel 8GB; Single Channel LPDDR5/ 16GB; Dual Channel

Storage8 M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB M.2 PCle SSD: 256GB/512GB/1TB

Operating System Windows 11 Home Windows 11 Home

Battery1 47WHr Polymer 56.6WHr Polymer Rapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9 47WHr Polymer 56.6WHr Polymer 75.4WHr Polymer Rapid Charge Boost: 15 min for up to 2 hours9

Camera FHD Camera IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy shutter FHD Camera IR FHD Camera with ToF Sensor Privacy shutter

Ports 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on) 1 x HDMI 1.4b 1 x Micro SD Card Reader 1 x Audio Jack 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (full-function) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (One Always on) 1 x HDMI 1.4b 1 x Micro SD Card Reader 1 x Audio Jack

Audio 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio 2 x 2W user-facing speakers and Dolby Audio

Microphone Dual Microphone Array Dual Microphone Array

Connectivity Up to Wi-Fi 6E Up to Bluetooth 5.1 Up to Wi-Fi 6E Up to Bluetooth 5.1

Colors4 Cloud Grey, Abyss Blue, Violet (on the metal configuration) Cloud Grey, Abyss Blue, Violet (on the metal configuration)