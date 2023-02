Lenovon vahvaa tulosta vauhdittivat monipuoliset kasvumoottorit ja operatiivinen kannattavuus

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) julkisti tänään kolmannen vuosineljänneksen tuloksen, jonka mukaan konsernin liikevaihto oli 15,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja nettotulos 437 miljoonaa dollaria. Konsernin liikevaihto muissa kuin pc-liiketoiminnoista nousi 41 prosenttiin, ja kannattavuus pysyi vakaana, Lenovon Solutions and Services Groupin (SSG) ja Infrastructure Solutions Groupin (ISG) liikevaihto noustessa ennätyksellisen korkealle 1,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin ja 2,9 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja 48 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki tärkeimmät liiketoimintaryhmät tuottivat liikevoittoa viidennellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Vaikka toimialaan kohdistuu merkittäviä makrotaloudellisia paineita, Lenovo näkee mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä digitalisaation ja älykkään transformaation maailmanlaajuisten suuntauksien kiihtyessä edelleen. It-menojen odotetaan elpyvän maltilliseen kasvuvauhtiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pc-sektorin todellinen kysyntä on paljon toimitustietoja parempaa varaston tyhjennyksen ansiosta. Konserni odottaa vuotuisen kasvun jatkuvan kalenterivuoden jälkipuoliskolla loppukäyttäjien kysynnän ollessa korkeampi kuin ennen koronaviruspandemiaa.

Konserni jatkaa edelleen ennakoivia toimia kustannuskilpailukykynsä vahvistamiseksi investoimalla korkean katteen kasvutekijöihin ja vähentämällä juoksevia toimintakuluja. Lenovon käteisvarat ovat yhä vahvat. Käteisvarojen muuntosykli paranee edelleen, kanavavarastot ovat pienentyneet, ja yhtiö jatkaa investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä kestävään kehitykseen. Lenovo on edelleen sitoutunut kaksinkertaistamaan kannattavuutensa keskipitkällä aikavälillä.

"Tämänpäiväiset hyvät tulokset osoittavat, että palvelujohtoinen muutosstrategiamme tuottaa tulosta. Muiden kuin pc-liiketoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta on nyt yli 40 prosenttia, ja ne tuottavat vankkaa kannattavuutta. Monimutkaisesta makrotaloudellisesta ympäristöstä huolimatta säilytimme markkinajohtajuutemme pc-markkinoilla. Olen edelleen vakuuttunut siitä, että selkeä strategiamme, operatiivinen joustavuutemme, terve likviditeettimme ja jatkuvat investoinnit innovaatioihin varmistavat, että pystymme saavuttamaan pitkän aikavälin kestävää kasvua ja parantamaan kannattavuuttamme", sanoo Lenovon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Yuanqing Yang.

Solutions and Services Group (SSG): ennätystulot ja korkea voittomarginaali

Mahdollisuudet:

Biljoonan dollarin it-palvelumarkkinoiden odotetaan pysyvän vahvoina keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pilvipalveluiden, on-premise-palveluiden ja edge-palveluiden odotetaan kasvavan 7 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla. Koulutuksen, älykkään vähittäiskaupan, älykkään kaupungin ja teollisuuden vertikaalisten ratkaisujen ja palvelujen menot ovat lähes kaksinumeroisia CAGR-taajuuskasvun mukaan.

Q3 FY22/23 tulos:

SSG:n liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 23 prosenttia edellisvuodesta 1,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Liikevoittomarginaali oli 20,2 prosenttia ja liikevoitto kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta.

Kaikkien segmenttien kannattavuus oli jälleen kerran korkea ja liikevaihto kasvoi voimakkaasti.

Muista kuin laitteistokeskeisistä ratkaisuista ja palveluista saatiin ennätykselliset 53 prosenttia liikevaihtoa, ja TruScale Everything as a Service -palvelun ansiosta hallinnoitujen palveluiden osuus lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Kestävä kasvu:

SSG investoi edelleen skaalautuvien ja toistettavien horisontaalisten ja vertikaalisten ratkaisujen rakentamiseen Lenovon IP:n avulla.

Lisäksi SSG rikastutti digitaalisen työpaikan ratkaisujaan, vahvisti hybridipilviportfoliotaan ja laajensi edelleen kestävän kehityksen tarjontaansa.

Infrastructure Solutions Group (ISG): ennätystulot, ennätystulos

Mahdollisuudet:

Vuoteen 2025 mennessä pelkästään palvelinmarkkinoiden odotetaan saavuttavan 135 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Samaan aikaan reunainfrastruktuurin markkinat kasvavat 17 prosentin CAGR-taajuudella 37 miljardiin Yhdysvaltain dollariin ja tallennustilamarkkinat ylittävät 35 miljardia dollaria.

Q3 FY22/23 tulos:

ISG:n liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 48 % edellisvuodesta ja oli historiallisen korkea, 2,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Liikevoitto yli kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli 43 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä merkitsee seitsemää peräkkäistä vuosineljännestä parannusta edellisvuoteen verrattuna.

Palvelinten liikevaihto kasvoi 35 % edellisvuodesta uuteen ennätykseen, mikä teki Lenovosta maailman kolmanneksi suurimman palvelinyhtiön. Tallennustilojen liikevaihto yli kolminkertaistui (nyt maailman viidenneksi suurin), ja ohjelmistojen liikevaihto kasvoi 52 prosenttia – molemmat ennätystasoja.

Kestävä kasvu:

ISG jatkaa kattavan infrastruktuurivalikoimansa kehittämistä ja investoi innovaatioihin, erityisesti tekoälyllä toimivaan reunalaskentaan ja hybridipilveen.

ISG keskittyy edelleen olemaan yksi maailman nopeimmin kasvavista ja lopulta suurin kokonaisvaltaisten infrastruktuuriratkaisujen tarjoaja ja samalla tasapainoilemaan mittakaavan ja kannattavuuden välillä.

Intelligent Devices Group (IDG): vankkaa kannattavuutta ja laajentumista kasvualoille

Mahdollisuudet:

Pc-markkinoiden laskusta huolimatta todellinen kysyntä, joka ilmenee vuoden 2022 aktivointitiedoista, on paljon parempi kuin alan toimitustiedot osoittavat, ja markkinoiden odotetaan vakiintuvan pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle tasolle vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Q3 FY22/23 tulos:

IDG säilytti menestyksekkäästi ykkösasemansa pc-markkinoilla 23,1 prosentin markkinaosuudella. Se säilytti myös toimialan johtavan kannattavuuden 7,3 prosentissa, mikä johtui vahvasta tuotekilpailukyvystä. Tämä taas näkyi johtavina Windows-aktivointeina, joka johti parempiin varastotasoihin.

Älypuhelinliiketoiminta oli kannattavaa 11. vuosineljänneksellä peräkkäin. Premium-tuote Motorola Edgen aktivoinnit kasvoivat 74 % edellisvuodesta.

Premium-tuotevalikoiman sekoitus tablettivalikoimassa laajeni, ja älykkäiden tilaratkaisujen kasvupotentiaali jatkui keskeisten voittojen myötä.

Kestävä kasvu:

Innovaatiot jatkoivat kehitystä älykkäistä laitteista älykkäisiin tiloihin.

Lenovo Yoga Book 9i voitti historialliset 50 palkintoa viime CES-messuilla ensimmäisenä [2] täysikokoisena oled-kannettavana maailmassa, ja Lenovo ThinkPhone by Motorola, yhtiön ensimmäinen b2b-painotteinen älypuhelin, voitti 15 "Best of CES" -palkintoa turvallisuuteen ja tuottavuuteen keskittyvän vahvan asemoinnin ansiosta.

Parannetut digitaalisen työpaikan ratkaisut parantavat käyttäjäkokemuksia hybridityötiloissa.

Operatiivisten toimien kohokohdat ja investoinnit tulevaisuutta varten

Lenovosta tuli hiljattain osa ensimmäistä yritysryhmää, joka on saanut nollapäästötavoitteet Science Based Targets -aloitteesta. Aloite on YK:n Global Compactin, CDP:n, World Resources Instituten ja World Wide Fund for Nature -järjestöjen kumppanuus, ja Lenovo on näin ollen ensimmäinen pc- ja älypuhelinvalmistaja, jolla on validoidut nollapäästötavoitteet. Osana laajempia kestävän kehityksen sitoumuksiaan Lenovo on tehnyt yhteistyötä Kuehne+Nagelin kanssa suunnitellakseen kestävän logistiikkaratkaisun, joka auttaa asiakkaita vähentämään hiilijalanjälkeään. Yhtiö oli listattu Bloombergin tasa-arvoindeksiin (Gender-Equality Index, GEI) 2023 jo neljättä vuotta. Bloomberg Gender-Equity Indexin kehyksessä seurataan 484 yrityksen edistymistä naisten vaikutusvallan lisäämisessä ja tasa-arvossa työpaikoilla 11 sektorilla ja 45 maassa ja alueella ympäri maailmaa.

Tämän vuoden World Economic Forumissa Davosissa Lenovon Hefein tehdas, LCFC, tunnustettiin yhdeksi 18:sta uudesta toimipaikasta, jotka lisättiin 132 johtavan valmistajan Global Lighthouse Networkiin. Tehdas valittiin johtoasemansa ja neljännen teollisen vallankumouksen teknologioiden (4IR) integroinnin perusteella. Vuonna 2011 perustettu LCFC on yksi maailman edistyneimmistä älykkäistä valmistustehtaista ja suurin älykkäiden tietotekniikkalaitteiden (tietokoneet, palvelimet, reunalaskenta, esineiden internet) valmistaja. Se on lippulaiva Lenovon yli 35 tuotantolaitoksen verkostossa yhdeksällä markkina-alueella, ja se toimittaa tuotteita 126 markkina-alueelle ympäri maailmaa. Samalla tehdas hallitsee 300 000 yksittäistä materiaalia ja osaa päivittäin, 300 erillistä uutta tuotetta vuosittain ja yli 200 000 erilaista tuotekokoonpanoa.

Fortune-lehti julkaisi hiljattain vuosittaisen luettelonsa maailman arvostetuimmista yrityksistä, jossa Lenovo on noussut 11 sijaa sijalle 189. Vuosittaisessa rankingissa arvioidaan maailmanlaajuisten organisaatioiden yritysmaineita ja tarkastellaan 1000 suurinta yhdysvaltalaista yritystä FORTUNE Global 500 -yritysten rinnalla, joiden vuositulot ovat yli 10 miljardia dollaria. Lenovo on tällä hetkellä FORTUNE Global 500 -listalla sijalla 171. Luettelo asettaa 52 eri toimialan globaalit yritykset paremmuusjärjestykseen. Tietokoneteollisuuden alaluokan yrityksistä Lenovo sai erityisesti tunnustuksen "Most Admired" ja sai hyviä pisteitä tuotteiden ja palvelujen laadusta, hallinnosta, innovaatioista ja sosiaalisesta vastuusta.

Fast Company tunnusti hiljattain Lenovon Mixed Reality -koulutusteknologian yhdeksi "Next Big Things in Tech". Toimittajista ja kirjoittajista koostuva paneeli tutkii teknologiamaailmaa etsien seuraavia suuria suuntauksia monikansallisista yrityksistä start-up-yrityksiin. Tänä vuonna Lenovo valittiin 120 muun yrityksen rinnalle, jotka osoittivat uutta ajattelua ja huipputeknologiaa. Lenovo nostettiin esiin yhtenä monista yrityksistä, jotka pyrkivät tekemään maailmasta paremman paikan ratkaisemalla yhteiskunnallisia perusongelmia.

[1] non-HKFRS measure was adjusted by excluding net fair value changes on financial assets at fair value through profit or loss, amortization of intangible assets resulting from mergers and acquisitions, mergers and acquisitions related charges; and the corresponding income tax effects, if any.

[2] Based on internal research conducted as of December 2, 2022, of all major PC manufacturers shipping more than one million units worldwide annually.