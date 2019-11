Leppävirran paloaseman Rinki-ekopiste siirtyy uuteen paikkaan

Rinki selvitti lasin kierrätyksen hyödyt: lasipakkausten lajittelu on ilmastoteko 18.11.2019 09:30:36 EET | Tiedote

Lasipakkausten lajittelu on pieni teko, jolla on suuri merkitys ilmastolle. Jokainen kilo lajiteltuja pantittomia lasipakkauksia säästää noin 0,5 kiloa kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna sekajätteeseen päätyvään lasiin. Kukin suomalainen lajitteli keskimäärin 4 kiloa pantittomia lasipakkauksia vuonna 2018. Parhaimmat lasin lajittelijat ovat Salon, Savonlinnan ja Rovaniemen seudulla, Keski-Suomessa on vielä kirittävää.