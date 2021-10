Liberialaisella järjestöllä on monta isäntää

Onali tutki National Adult Education Association of Liberia -järjestöä, joka edistää aikuislukutaitoa Liberiassa, missä sisällissotien perintönä etenkin naisten koulunkäynti on jäänyt väliin. Järjestön lukupiireissä harjoitellaan perusluku- ja kirjoitustaitoa ja opitaan ottamaan osaa oman yhteisön kehittämiseen. Väittelijä keräsi haastattelu- ja havainnointiaineistoa järjestöstä ja sen eri sidosryhmistä kolmen kenttämatkan aikana.

Järjestön tärkeimmät sidosryhmät olivat opetusministeriö, kansainväliset avunantajat ja paikalliset yhteisöt, joiden odotukset olivat ajoittain ristiriitaisia. Kaikki toimijat odottivat kuitenkin järjestön toimivan lakien mukaan, olevan tehokas hanketoteuttaja sekä välittäjä avunantajien ja yhteisöjen välillä.

Paikallisiin tilanteisiin sopivat työtavat ja niiden tuomat tulokset vakuuttivat sekä viranomaiset että avunantajat. Erilaisten verkostojen jäsenyys, politiikkaprosesseihin osallistuminen ja taloudellisen pohjan laajentaminen vahvistivat järjestön riippumattomuutta.

Tärkeintä oli kuitenkin tukea eri sidosryhmiä niihin itseensä kohdistuvien odotusten täyttämisessä. Esimerkiksi avunantajat tarvitsevat seurantatietoa ja tuloksia yhteisöistä voidakseen perustella omaa rahankäyttöään ja toimintaansa omille rahoittajilleen.

Globaalin etelän ja pohjoisen toimijat voivat käyttää tutkimuksen tuottamaa ymmärrystä pohtiessaan omaa rooliaan kehitysyhteistyössä.

Kysymyksessä on ensimmäinen kehitystutkimuksen väitöskirja Jyväskylän yliopistossa, ja se on osa Kansalaisyhteiskunta, kansalaisuus ja kehitys -tutkimusryhmän toimintaa.

VTM, KTM Anja Onalin kehitystutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen "Serving many masters: Liberian non-governmental organization managing multiple legitimacy audiences" tarkastustilaisuus pidetään 27.10.2021 alkaen klo 12. Vastaväittäjänä toimii Reader in Development Management and Policy, PhD Farhad Hossain (University of Manchester) ja kustoksena apulaisprofessori, dosentti, FT Tiina Kontinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Julkaisu on luettavissa: URN:ISBN:978-951-39-8889-0

