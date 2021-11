Liikenteenharjoittaja vaihtuu bussilinjalla Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere, lisää tarjontaa Huittinen-Eura-Rauma-välille

Linjan Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere vuoromäärä ja aikataulut palautetaan samantyyppiseksi kuin ennen korona-aikaa. Uusina vuoroina ajetaan työmatkayhteydet Tampere-Nokia-Sastamala 7:00 ja Sastamala-Nokia-Tampere 16:05. Huittisista liikennöidään Tampereen suuntaan aamuviidestä lähtien ja viimeinen vuoro Tampereelta lähtee puoli yhdeksältä illalla. Tarjontaan palautettiin asiakkaiden toiveesta iltavuoro. Linjan reittiin on tullut muutoksia Nokialla. Jatkossa ajetaan Pirkkalaistentien sijaan rautatieaseman kautta. Kokonaisuuteen sisältyy lisäksi Sastamalan alueella Stormin koulun oppilaille suunnattuja vuoroja. Nämä vuorot ajavat koulun kautta.

Linjan Huittinen-Eura-Rauma vuorotarjonta on aiemmin ollut yrittäjävetoista, mutta koronatilanteen takia liikennöinti on muodostunut kannattamattomaksi ja vuoroja on asteittain lakkautettu. Hankinnalla taataan asiakkaille vakaat yhteydet, joilla mahdollistetaan työssäkäyntiä, toisen asteen opiskelua ja asiointia. Rauman suunnasta muodostuu nyt myös suorat yhteydet Tampereelle ja vaihtoyhteys Helsingin suuntaan. Linjan reitti on vastaava kuin ennenkin. Huittisissa ajoreitti muuttuu siten, että linja-autoasemalle ajetaan valtatieltä Rauman suunnasta Huittistenkatua ja Hannulanpuistokatua pitkin. Aiemmin Huittisiin ajettiin Turuntien eritasoliittymän kautta.

Molempien yhteysvälien lipputuotteisiin tulee muutoksia. Autosta ostettujen kertalippujen hinnat alenevat kymmenen prosenttia. Matkustajien tulee huomioida, että Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere yhteysvälin säännölliseen matkustukseen tarkoitetut kausituotteet vaihtuvat. Nykyiseltä liikenteenharjoittajalta hankitun kausituotteen matkustusaika päättyy 31.12.2021, eikä kausituote käy enää maksuvälineenä 1.1.2022 alkaen. Muutos ei koske koululaisten tai toisen asteen opiskelijoiden kausituotteita.

Yhteysvälien aikataulut 1.1.2022 alkaen löytyvät Onnibus.com Oy:n www-sivuilta sekä Oy Matkahuolto Ab:n aikataulupalvelusta. Lipputuotteista saa lisätietoa liikenteenharjoittajalta.

Molempien yhteysvälin yhtäaikaisella hankkimisella haluttiin taata matkustajille koronatilanteesta riippumaton ja vakaa joukkoliikennetarjonta. Samoin tarjotaan sujuva matkaketju niille matkustajille, joiden matka ulottuu Huittisten yli jompaankumpaan suuntaan. Huittisista muodostuu hyvät yhteydet Tampereen ja Helsingin suuntiin. Bussilinjojen kilpailutuksesta vastasivat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Liikenteen hankintakustannuksista vastaavat ELY-keskusten lisäksi Rauman, Huittisten ja Sastamalan kaupungit sekä Euran kunta.

Lisätietoja liikennöinnistä:

Satakunnan Liikenne Oy, liikennepäällikkö Petteri Hurskainen, p. 050 3879251, etunimi.sukunimi@kabus.fi

Lisätietoja liikenteen hankinnasta:

Pirkanmaan ELY-keskus, joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, p. 0295 021 324, info.liikenne.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäällikkö Markus Kivelä, p. 0295 022 007, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi