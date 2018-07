Lindtman: Keskusta on mennyt paniikkiin gallup-lukujen takia

Keskustan paniikki johtuu gallup-lukujen lisäksi luultavasti myös siitä, että hallituksen päässä sote seisoo pahasti, sanoo Antti Lindtman.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan keskustan valitus puhemiesneuvostolle kertoo siitä, että keskusta on mennyt paniikkiin gallup-lukujen takia.

- Sen sijaan, että keskustan kansanedustajat keskittyisivät tekemään huolellista lainsäädäntötyötä, he etsivät jälleen kerran syyllisiä muualta. Tätä samaa valitusvirttä on kuunneltu koko kevät ja kesä. Keskustan peili on hukassa, sillä jopa omien virheiden syyllinen on aina joku muu. Keskustan operaation puoluelähtöisyydestä kertoo, etteivät edes hallituspuolueet lähteneet siihen kokonaan mukaan - kokoomus ei laisinkaan.

- Fakta on se, että hallituksen sotemallin viivästyminen kahteen kertaan johtuu vain ja ainoastaan hallituksesta itsestään. Syynä on se, että Sipilän hallituksen poliittinen lehmänkauppa ajoi kaiken muun edelle.

Lindtman puolustaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja valiokunnan puheenjohtaja Kiurun asiallista työskentelyä.

- Vaikka valiokunnan puheenjohtajana olisi ollut itse Suomi-Filmin Justiina, hallituksen aikataululla perustuslain vastainen malli ei olisi edennyt.

- Valiokunta on tehnyt kahdessa kuukaudessa kahden vuoden työmäärän. Kaikki poikkeuskeinot ovat olleet valiokunnan käytössä.

- Yli puolet valinnanvapauslainsäädännöstä menee uusiksi ja osa esityksestä ei vieläkään ole eduskunnassa. Nyt odotellaan kaiken lisäksi vastineen vastinetta. Keskustan paniikki johtuu gallup-lukujen lisäksi luultavasti myös siitä, että hallituksen päässä sote seisoo pahasti.