Linnan juhlat: Heta Ravolainen-Rinne kantaa euroopanmestarin suunnittelemaa kukkakorua

Heta Ravolainen-Rinteellä on tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla yllään floristiikan euroopanmestarin Josefiina Kiveron suunnittelema ja valmistama näyttävä kukkakoru.

Josefiina Kivero käytti korun valmistamiseen noin neljä tuntia. Hän on käyttänyt korussa 21 erilaista kukkaa tai kasvinosaa, muun muassa perhoskämmekköjä, ruusupapuja, olkikukkia ja hiirenvirnaa. Korun viimeistelyyn on käytetty pieniä muttereita viittaamaan Ravolainen-Rinteen ralliharrastukseen. Lisäksi korussa on käsin värjättyä kotimaisesta lampaanvillasta valmistettua lankaa. Väreinä työssä on munakoison liilaa ja trendikästä keltaista sekä kultaa.



Ravolainen-Rinne on Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja ammatillista koulutusta järjestävän Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan yhtymähallituksen jäsen.



Josefiina Kivero suorittaa Keudassa floristimestarin erikoisammattitutkintoa. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla nähtävä kukkakoru on opintojen viimeinen tutkinnon osa.



Josefiina Kivero voitti floristiikkalajissa kultaa nuorten euroopanmestaruuskilpailussa EuroSkillsissä, joka järjestettiin Budapestissa syyskuussa. Kolmipäiväisen kilpailun aikana kilpailijat valmistivat useita vaativia sidontatöitä.



Lisätietoja

Josefiina Kivero, josefiina.kivero@gmail.com, 044 535 9061

Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, 040 7320691.