Linnanmäki matkalla Suomen parhaaksi työpaikaksi

Linnanmäen Huvipuistolla on suuri tavoite tulla Suomen parhaaksi työpaikaksi. Ensimmäinen etappi matkalla saavutettiin, kun huvipuisto sai Great Place to Work® -sertifikaatin globaalien standardien mukaisessa Trust Index © -henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä. Tutkimuksessa selvitettiin organisaation luottamuksen, ylpeyden ja yhteishengen toteutumisen kaikkien työntekijöiden keskuudessa.

Lasten Päivän Säätiössä on tehty suunnitelmallista työtä työhuvinvoinnin edistämiseksi ja edistymistä on seurattu vuosittain henkilöstön työtyytyväisyyskyselyllä. Tänä vuonna kyselyyn vastasivat vakituisen henkilökunnan lisäksi myös ensimmäistä kertaa Linnanmäen kausityöntekijät.

- Oma haaveeni on, että Linnanmäki on jonain päivänä Suomen paras työpaikka. Olemme jo nyt saavuttaneet loistavan tilanteen ja Great Place to Work® -sertifikaatti on todiste siitä. Työtyytyväisyyskyselyssä vahvuuksiksemme ovat nousseet vahva yhteishenki sekä ylpeys omasta työpaikasta sekä tärkeästä missiostamme lastensuojelutyön hyväksi, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

Great Place to Work® -sertifikaatti myönnetään organisaatioille, joissa vähintään seitsemän kymmenestä vastaajasta kokee, että kyseessä on erittäin hyvä työpaikka. Lasten Päivän Säätiöllä luku täyttyi helposti, osoittaen työntekijöiden viihtyvän hyvin ja olevan ylpeitä työpaikastaan.

- Olemme erittäin suuri nuorten työllistäjä ja haluamme olla myös heille hauskin työpaikka ikinä. Uskomme siihen, että vain innostuneina ja sitoutuneina voimme tuottaa ainutlaatuisia asiakaskohtaamisia, jotka ovat huvipuiston onnistumisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén sanoo.

Great Place to Work® Finlandin myöntämä sertifikaatti on voimassa elokuun 2018 loppuun.