Lohjalainen teräsosaaja etsii Alihankintamessuilta uusia kumppaneita innovointiin

Liune-välioviratkaisu osana Johanna Oraksen taidetta Kouvolan Asuntomessuilla 13.6.2019 08:03:00 EEST | Tiedote

Seinärakenteeseen integroitu Liune-väliovi on esillä joka viidennessä kohteessa Kouvolan Asuntomessuilla. Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundellin mukaan seinän sisään liukuvan välioven valttina on tilansäästön luoma mahdollisuus toteuttaa yksilöllinen sisustus. Yksi erottuvimmista messukodeista on Talo Taide, jossa Liune-ovi saa pintaansa taiteilija Johanna Oraksen teoksen.