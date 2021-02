Lohjan sairaanhoitoalueella ahkeroidaan kaksikielisen palvelun parantamiseksi

Lohjan sairaanhoitoalueella on panostettu palveluiden parantamiseen ruotsin kielellä. Johto seuraa kielikysymyksiä säännöllisesti mm. asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Viimeisimmän asiakastyytyväisyysraportin tuloksista ilmenee, että ruotsinkielinen palvelu on parantunut. Asiakastyytyväisyys ruotsinkieliseen palveluun vuonna 2020 oli 80,4 %. Edellisenä vuonna se oli 71,2 %.

”Olemme iloisia, että panostukset, joita olemme tehneet vahvistaaksemme kaksikielisen palvelumme tarjontaa, ovat tuottaneet konkreettisia tuloksia. Tämä kannustaa meitä kehittymään edelleen”, sanoo johtava lääkäri Tom Löfstedt.

Johto tukee henkilökuntaa vahvasti kielikysymyksissä

Syksyllä 2020 toteutettiin kielitaitokartoitus, jolla mitattiin henkilöstön kielitaitoja. HUS sai uuden kaksikielisyysohjelman myös syksyllä 2020. Ohjelma sisältää useita toimenpiteitä monilla tasoilla, jotka muun muassa parantavat ja vahvistavat henkilöstön kielitaitoa. HUSissa on jo monena vuonna ollut kielilähettiläitä. Kielilähettiläiden tehtävänä on edistää kaksikielisyyttä yksiköissä kannustamalla ja tukemalla kollegojaan puhumaan ruotsia keskenään ja potilaiden kanssa. Lohjan sairaanhoitoalue sai monta uutta kielilähettilästä viime vuonna.

HUSin järjestämiin kielikursseihin on nyt myös helpompaa osallistua, koska ne järjestetään etänä. Kielikursseja on myös kehitetty ja niitä voidaan räätälöidä eri ammattiryhmille, kuten esimerkiksi lääkäreille. Kielenkäyttölisän myöntäminen kielitaitotodistuksella henkilöstölle on kasvanut. Kielenkäyttölisän saaneiden määrä on kasvanut lähes 30 % kesäkuusta 2020 helmikuuhun 2021. Lisäksi on kehitetty sisäisiä intranetsivuja, joista henkilökunta saa tietoa ja vinkkejä kielikysymyksiin.

“Haluamme todella tukea henkilöstöä kielitaidon, ja erityisesti ruotsin kielen taidon suhteen. Yksi tämän vuoden tavoitteistamme on lisätä osallistujien määrää kielikursseillamme”, Tom Löfstedt sanoo. ” Toivomme myös, että saamme matalalla kynnyksellä palautetta kaksikielisestä palvelustamme. Se antaa meille arvokasta tietoa ja auttaa kehittämään palveluitamme edelleen.”

Yksiköt tarjoavat myös itse inspiroivia ja luovia tapoja käyttää ruotsin kieltä. Mainittakoon esimerkiksi Lohjan sairaanhoitoalueen synnytysosasto, joka on jo useamman vuoden ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa, sekä suomeksi että ruotsiksi.