Lohkoketjujen osaajien täsmäkoulutus alkaa usean korkeakoulun yhteistyönä

Oulun, Vaasan ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä alkaa uusi Tehoa lohkoketjuista -koulutushanke.

Lohkoketjuja kuvataan seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi PC:n, Internetin ja mobiililaitteiden jälkeen.

Lohkoketjun hyödyntäminen yhdistetään usein kryptovaluuttoihin, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia monissa erilaisissa sovelluksissa ja liiketoimintaympäristöissä kuten laki-, rahoitus- ja energia-alalla, logistiikassa sekä myös esimerkiksi matkailussa, asuntokaupassa ja pelialalla. Lohkoketjulle ennakoidaan isoa roolia myös tulevaisuuden tietoliikenteessä, hallinnossa sekä hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa tai vaikkapa verotuksen kaltaisissa laajoissa koko yhteiskuntaa koskevissa aihealueissa.



Lohkoketjuosaajille on tulevaisuudessa kasvava tarve, mikä luonnollisesti on merkittävin syy aloittaa koulutus.

-Lohkoketjutekniikan tuoma turvallisuus mahdollistaa digitalisoinnin sekä uudenlaisia verkostotapahtumapohjaisia sovelluksia. 5G- ja 6G-älypuhelimien laskentakapasiteetti ja tiedonsiirtokyky mahdollistavat lohkoketjupalveluiden saatavuuden. Digitaalisesti hallittujen tapahtumien yksikkökustannus laskee voimakkaasti. Paperibyrokratiaa voidaan purkaa. Rikoksia ja väärinkäytön mahdollisuuksia voidaan tehokkaasti rajata jo etukäteen. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus paranee. Pienten toimijoiden tulo markkinoille mahdollistuu helpommin ja syntyy täysin uudenlaisia sovelluksia ja liikeideoita, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut -tutkimusyksikön professori Petri Pulli Oulun yliopistosta visioi konkreettisia hyötyjä ja tarpeita.

Lohkoketjun käyttö on vielä varsin rajallista, mihin suurimpana syynä on puuttuva osaaminen. Osaajia on harvassa ja lohkoketjuihin liittyvää koulutusta ei ole juurikaan tarjolla Suomessa. Ulkomaisen koulutuksen hinta, laatu, opintosuoritustasot ja pedagoginen näkökulma vaihtelevat paljon. Ongelmia koulutuksen saatavuudessa on erityisesti, kun tarpeena on spesifiseen käyttökohteeseen liittyvä asia.

-Lohkoketju on teknologiana tunnettu ja sillä on jo sovelluksia, mutta sen laajamittainen läpilyönti edellyttää sekä uutta osaamista että tekemistä. Tässä hankkeessa tuotettujen koulutusratkaisujen tuloksena syntyy ainutlaatuinen yhdistelmä lohkoketjuosaamista ja kokemuksia lohkoketjun soveltamisesta. Koulutuksen toteuttajien piirissä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Lappiin on merkittävä määrä yrityksiä ja muita organisaatioita tuloksia hyödyntämään, professori Veikko Seppänen Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutista huomauttaa aiheen vaikuttavuudesta ja koulutuksen tärkeydestä.

Lohkoketjun kautta toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti listana tai lokina transaktioista. Ne jaetaan osallistujien kesken niin, että tiedot voi todentaa monesta lähteestä. Näin päästään eroon erilaisista välikäsistä ja tietoa transaktioista voidaan ylläpitää ilman erillistä hallinnoivaa tahoa. Kukin voi nähdä lohkoketjun sisällön, transaktiot tallentuvat todistettavasti, turvallisesti ja tieto on jäljitettävissä. Koska lohkoketjun transaktioiden tietokanta on hajautettu useaan eri paikkaan, sitä on erittäin vaikea väärentää.



Kolmivuotisen Tehoa lohkoketjuihin -hankkeen tavoitteena on kartoittaa alan osaamistarpeet, suunnitella ja kehittää uudenlaista koulutusta sekä luoda lohkoketjuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamalli. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan korkeakoulujen vaikutuspiirissä olevat tutkinto-opiskelijat, aikuisopiskelijat täydennyskoulutuksessa sekä toimialakohtaiset sidosryhmät. Hankkeen puitteissa pilotoidaan aluksi 30 opintopisteen lohkoketjukoulutus tutkinto-opiskelijoille. Sen lisäksi sisältöä tarjotaan täydennyskoulutuksena aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yritysten edustajille.



Neljän korkeakoulun välinen yhteistyö hankkeessa mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen. Tarkoituksena on rakentaa uutta innovatiivista osaamista yli maakunta- ja tiedealarajojen. Lisäksi hyödynnetään osallistuvien korkeakoulujen vaikutusalueella olevien yritysten intressejä osaamisen kehittämiseen. Koulutetuille syntyy laaja-alainen käsitys lohkoketjusta ja niiden sovellusmahdollisuuksista. Hankkeeseen haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa. Siihen voidaan ottaa mukaan uusia toimialoja, toimijoita ja yhteistyötahoja, joita lohkoketjut kiinnostavat ja joilla asia on ajankohtainen. Koulutuksella vastataan tärkeän asian tarpeeseen.