Lohvon ja Piiliojan siltoja korjataan Perniössä seututiellä 183 (Kemiöntie)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloitti Perniössä seututiellä 183 (Kemiöntie) sijaitsevien Lohvon ja Piiliojan siltojen korjaustyöt toukokuun alussa. Korjaustöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Korjaustyöt toteutetaan siten, että molemmilla siltapaikoilla on käytössä vähintään yksi ajokaista ajoneuvoliikenteelle. Kaistan ollessa suljettuna käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Kuvassa vasemmalla Lohvon silta ja oikealla Piiliojan silta

Molemmat sillat ovat tyypiltään teräsbetonisia holvisiltoja. Lohvon silta on valmistunut 1958 ja Piiliojan silta 1959. Molempien siltojen reunapalkit, vesieristys ja kaiteet uusitaan, lisäksi korjataan holvin betonirakenteita. Työt alkoivat toukokuun alussa työmaan perustamisella ja valmistelevilla töillä. Liikennevalot ovat käytössä molemmilla siltapaikoilla kesäkuun loppuun saakka. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Liikennemäärä molemmilla silloilla on n. 3359 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy. Lohvon silta kartalla (maps.google.fi) Piiliojan silta kartalla (maps.google.fi) Lisätietoja: - Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843 - Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223

