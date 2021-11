Lokakuu oli Pohjois-Karjalassa lämmin ja sateinen

Ilmatieteen laitoksen mukaan lokakuu oli Pohjois-Karjalassa reilun 2 astetta tavanomaista lämpimämpi. Esimerkiksi Valtimon kirkonkylällä mitattiin lokakuun keskilämpötilaksi 5,1 astetta, kun pitkän ajan (1991-2020) keskiarvo on 3,0 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla lokakuun keskilämpötilaksi mitattiin 6 astetta, kun pitkänajan keskiarvo on 3,6 astetta.

Lokakuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa lähes kolmanneksen tavanomaista suurempi. Kuukauden aikana satoi keskimäärin 83 mm, kun tavallisesti sataa 65 mm.

Lähes koko maakuntamme sai ensilumen kuukauden puolivälissä. Lumet sulivat nopeasti lämpimän ja sateisen sään vuoksi.

Vuoksen vesistössä sateinen ja leuto sää on pitänyt valunnan suurena koko vesistössä. Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat paikoin pienen kevättulvahuipun korkeudella. Orivesi-Pyhäselän ja Pielisen vedenkorkeudet ovat hieman tavallista alempana. Pielisen vedenkorkeus on 15 cm ja Orivesi-Pyhäselän 9 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Pielisen ennustetaan nousevan 10–20 cm marraskuun loppuun mennessä. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus on kääntynyt hitaaseen nousuun ja lähestyy joulukuun alussa ajankohdan keskitasoa.

Muiden maakuntamme järvien vedenkorkeudet olivat lokakuun lopussa 3–32 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Poikkeuksena Ruunaa, jonka vedenkorkeus oli 13 cm normaalia alempana.

Pielisjoen ja Lieksanjoen lokakuun keskivirtaama oli noin viidenneksen tavanomaista pienempi. Koitajoessa virtasi vettä lokakuussa kolmanneksen normaalia vähemmän.

Pienempien jokien virtaamat lokakuussa vaihtelivat. Esimerkiksi Puntarikoskella lokakuun keskivirtaama oli kolmanneksen normaalia suurempi, kun taas Jänisjoen keskivirtaama Ruskeakoskella oli viidenneksen tavanomaista pienempi.



Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli Nurmeksen Juutilankankaalla 2 cm, Ilomantsin Kuuksenvaarassa 15 cm, Kontiolahden Jaamankankaalla 32 cm ja Kontiolahden Jakokoskella 44 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.

Lämpimän lokakuun myötä pintaveden lämpötila on Pielisjoella Joensuun kanavassa ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa reilun kaksi astetta ajankohdan keskimääräistä arvoa lämpimämpää.