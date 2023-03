Lomakeralli työllistää lääkäreitä turhaan

Lääkäreiden työajasta tarpeettoman suuri osa kuluu todistusten ja lomakkeiden täyttämiseen. Esimerkiksi Poliisi vaatii ajokyvyn arviointilomakkeita ja työnantajat A-todistuksia työntekijöiltään. Tekemistä riittäisi asiakastyössäkin.

Sairaalat ja terveyskeskukset ovat terveyden asiantuntijoita. Lomakkeiden täyttäminen on terveydenhuollon kannalta ylimääräistä työtä, jota tehdään asiakkaan jonkin toisen prosessin takia, muistuttaa neurokirurgi, johtava asiantuntija Pirkko Kortekangas UNA Oy:stä.





UNA Oy:n kehittämä ratkaisu lomakerallin vähentämiseksi on Lomake UNA. Se on rakennettu suoraan Kanta-järjestelmän päälle, jolloin lääkärinlausunto menee Lomake UNAn avulla välittömästi Kantaan. Vastaavaa terveydenhuollon sovellusta, jonka voi integroida mihin tahansa potilastietojärjestelmään, ei ole muita.

Lakisääteisesti tuotettavia lomakkeita on nelisenkymmentä, mutta niistä vain joka neljäs voidaan tällä hetkellä viedä suoraan Kanta-järjestelmään. Viranomaisyhteistyö takkuaa. Kanta-yhteys on olemassa vasta Kelaan ja Traficomiin. Kanta-yhteyden puuttuminen tarkoittaa, että lomakkeita ja todistuksia tulostetaan ja toimitetaan eteenpäin: aikaa, paperia ja rahaa kuluu.

Kortekangas muistuttaa, että kun Kantaa aikoinaan kehitettiin, sen tärkein ajatus oli tiedon välittäminen asiakkaan asiointiprosesseihin.

Sitä ei ole kuitenkaan edes rahoitettu. Tieto hillotaan purkkiin, josta sitä ei pystytä käyttämään datana, Kortekangas kritisoi.





Lomakkeidenkin digitalisoinnissa on kyse muusta kuin pelkästään paperisten lomakepohjien kääntämisestä sähköiseen muotoon. UNAssa ajatus on, että koko prosessi toimisi napinpainalluksella.





Sosiaali- ja terveyspalveluissa menojen kasvu on hyvin tiedossa, mutta yhteistä näkemystä säästökohteista ei ole. Luontevin paikka sote-säästöille löytyisi digitalisaatiosta. UNAn palvelujohtaja Mia Mantereen mukaan Suomi on digitalisoinnissa pahasti jälkijunassa – kyse on asenteesta.

Jostain syytä lähteminen kehityksen mukaan pienin askelin ei kiinnosta. Odotetaanko jotain katastrofia, joka pakottaisi kaiken muuttamiseen kerralla, Mantere kysyy.





Esimerkiksi Verohallinnossa digitalisointi on ollut vuosien saatossa systemaattista. Sote-puolella tahtotila tällaiseen puuttuu, hän jatkaa.





Mantere muistuttaa, että Verohallinnossa asiakkaiden digisiirtymää joudutettiin sanktioilla. Mantere toivoo, että sote-puolella sanktioita ei tarvittaisi, vaan yhteisymmärrys löydettäisi ilmankin.