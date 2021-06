Lomautetuille ja työttömille maksuttomia opintoja vuoden 2021 loppuun asti Oulun avoimessa yliopistossa

Jaa

Oulun yliopisto on päättänyt jatkaa hyvin alkanutta kokeilua ja tarjoaa maksuttomasti avoimen yliopiston opintoja lomautetuille ja työttömille vuoden 2021 loppuun asti.

Koronan vaikutukset ja epävarmuus työelämässä näkyvät yhä, joten oman osaamisen vahvistamista halutaan edelleen tukea Oulun yliopistossa. Lomautetuille ja työttömille avoimen yliopiston järjestämät opinnot ovat olleet maksuttomia vuoden 2021 alusta lähtien.

Alla esimerkkejä syyslukukaudella käynnistyvistä maksuttomista opinnoista, joihin ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2021. Lisää kursseja löytyy Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen JOY-verkkopalvelusta.

Kasvatustiede, perusopinnot

Psykologia, perusopinnot

Digitaaliset ihmistieteet

Managing Multinationals

Fennoskandian luonnonmaantiede

Basics in eHealth

Kaikille maksuttomien opintojen tarjonta kasvanut – samoin avoimen väylän merkitys

Lisäksi kaikille taustasta ja iästä riippumatta tarjottavien maksuttomien kurssien määrä on kasvanut huomattavasti. Nämä opinnot löytyvät ”maksuttomia koulutuksia” -teemalla helposti JOY-verkkopalvelusta.

Oulun avoimessa yliopistossa on myös avoimia väyliä, eli opintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Avoimen väylän kautta tarjolla olevien opiskelupaikkojen määrä on kasvanut, ja kevään 2021 yhteishaussa niitä oli lähes 250 eri aloilla kuten tietojenkäsittelytieteessä tai ympäristötekniikassa. Lisätietoa maksuttomista ja muista väyläopinnoista.