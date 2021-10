Luke Harding, Sergei Lukjanenko, Denise Rudberg ja Indrek Hargla vierailevat Suomessa ensi viikolla

Palkittu Guardianin toimittaja ja New York Times -bestsellerkirjailija Luke Harding on haastateltavana Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa (Kaisaniemenkatu 5, 00100 Helsinki) perjantaina 29.10. klo 17 ja Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Niemeläisen haastateltavana Kirjamessujen Hakaniemi-lavalla lauantaina 30.10. klo 16.30 kirjastaan Venäjän vakoojaverkosto.



Venäjän vakoojaverkosto on mukaansatempaava selonteko siitä, kuinka Kreml käy agenttiensa avulla yhä röyhkeämpää sotaa muovatakseen maailmaa sekä rikkoakseen Yhdysvaltojen ja Euroopan välit. Vaakalaudalla on koko länsimainen demokratia. Kesäkuussa ilmestynyt kirja on ollut viime kuukausien myydyimpiä ja kuunnelluimpia tietokirjoja.

Luke Harding on toimittaja, kirjailija ja Guardian-lehden palkittu kirjeenvaihtaja. Vuosina 2007–2011 hän toimi Guardianin Moskovan-toimiston johtajana. Harding on käsitellyt Venäjää aiemminkin useissa tietokirjoissaan.



Ruotsalaisten rakastama Denise Rudberg on haastateltavana Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa (Kaisaniemenkatu 5, 00100 Helsinki) perjantaina 29.10. klo 16 ja Riikka Kämpin haastateltavana Kirjamessujen Töölönlahti-lavalla lauantaina 30.10. klo 17.30 kirjastaan Vaarallinen yhteys.



Vaarallinen yhteys on historiallisen Liittolaiset-romaanisarjan toinen osa. Tukholmaan sijoittuva vakoojaromaani kertoo toisen maailmansodan tapahtumista ja nuorten naisten tärkeästä roolista koodinpurkajina. Myös Suomen ja Viron kohtalot ovat osana juonenkäänteitä.

Tukholmassa asuva Denise Rudberg on yksi Ruotsin menestyneimmistä kirjailijoista. Aiemmin ilmestynyttä eleganttia jännitystä tarjoavaa Marianne Jidhoff -sarjaa on myyty yli neljä miljoona kappaletta, ja sarjan kymmenes osa oli marraskuussa 2020 Ruotsin myydyin kirja. Molemmista kirjasarjoista on tekeillä tv-sarjat.



Hardingin ja Rudbergin haastattelut Sivullisessa ovat avoimia yleisötilaisuuksia, joissa taltioidaan Supla Nordic Noir Finland -podcastit. Kirjailijoita haastattelevat Mika "Mäxä" Mäkelä ja Markus Asunta.



Harvoin Suomessa vieraileva venäläinen fantasiakirjalijia Sergei Lukjanenko saapuu haastateltavaksi Kirjamessujen Hakaniemi-lavalle perjantaina 29.10. klo 18.00 kirjastaan Kuudes vartio. Varjojen valtakunta -kirjasarja on noussut Venäjällä kulttimaineeseen – kirjat ovat siellä suositumpia kuin Harry Potterit.



Suositun Apteekkari Melchior -sarjan luoja Indrek Hargla on Virpi Hämeen-Anttilan haastateltavana Kirjamessujen Punavuori-lavalla lauantaina 30.10. klo 16.30 kirjastaan Apteekkari Melchior ja Pilatuksen evankeliumi.



Indrek Hargla on virolaisen dekkari- ja fantasiakirjallisuuden suurimpia nimiä. Apteekkari Melchior ja Pilatuksen evankeliumi on apteekkari Melchiorista kertovan historiallisen dekkarisarjan seitsemäs osa. Rikkaan mielikuvituksensa vuoksi ihailtu kirjailija on saanut kotimaassaan useita kirjallisuuspalkintoja, ja myös Suomen Dekkariseura ry on myöntänyt hänelle ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan. Kirjasarjaan pohjautuvan elokuvatrilogian ensimmäinen osa ilmestyy keväällä 2022.



Innon koko messuohjelmaan pääsee tututustumaan tästä.

Haastattelupyynnöt Luke Harding ja Denise Rudberg:

riikka.kamppi@intokustannus.fi, 040 572 9733



Haastattelupyynnöt Indrek Hargla ja Sergei Lukjanenko:

jenni.valpio@intokustannus.fi, 044 063 6393



Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi