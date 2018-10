LUMA-keskus Suomi sai kansainvälisen tiedekasvatuspalkinnon

LUMA-keskus Suomen StarT-hanke menestyi kansainvälisessä kilpailussa, jossa haettiin parhaita käytäntöjä luonnontieteen ja tekniikan opetukseen sekä koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön.

LUMA-keskus Suomen tiedekasvatushanke StarT https://start.luma.fi/ on saanut Global Best Awards 2018 -palkinnon parhaana työelämää ja koulutusta yhdistävänä hankkeena Euroopassa. Palkinto myönnettiin Houstonissa Texasissa koolla olleessa kansainvälinen koulutusalan ja elinkeinoelämän kumppanuusverkoston the International Partnership Network (IPN) https://www.iebpn.net/ konferenssissa.

Global Best Awards 2018 -voittajat valittiin ympäri maailmaa kuudessa kategoriassa, joista StarT palkittiin Euroopan parhaana LUMA-aineissa (Science, Technology, Engineering and Math (STEM)). Lisäksi palkinto myönnettiin norjalaiselle Girls and Technology -hankkeelle, joka valittiin myös maailman parhaaksi tiedekasvatushankkeeksi. Palkinnon kriteerinä oli, että voittaja pyrkii innostamaan nuoria LUMA-aineisiin liittyvien työurien pariin sekä edistää heidän kelpoisuuttaan työmarkkinoilla.

Lisäksi palkittiin suomalainen Pikkuyrittäjät Euroopan parhaana yrittäjyydestä ja yrittäjyystaidoista.

StarT on kansainvälinen ja yhteisöllinen toimintamalli, jossa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaista ja ilmiöpohjaista oppimista. StarT tukee sekä lapsia ja nuoria että opettajia tiede-, teknologia- ja matematiikkaprojekteissa kaikilla kouluasteilla.

LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta pitää palkintoa merkittävänä kunnianosoituksena suomalaiselle tiedekasvatukselle.

– Kansainvälinen palkinto on upea tunnustus LUMA-keskus Suomelle – 11 yliopiston verkostolle – yhteisöllisestä ja kansainvälisestä toimintakulttuurista. Uusin tutkimustieto yhdistyy toiminnassa luovasti lasten ja nuorten eli tulevaisuuden tekijöiden parhaaksi. StarTissa opimme yhdessä toisiltamme eri kulttuureissa ja teemme parempaa maailmaa, sanoo Aksela.

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti StarT-toiminnan Suomen satavuotisjuhlavuonna, jolloin suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vuosittain toiminnassa on ollut mukana yli 50 LUMA-keskus Suomen yhteistyökumppania. Parhaillaan on käynnissä ilmoittautuminen StarTin tämän lukuvuoden kisaan Suomessa. Vuodesta 2016 osallistujia on ollut yli 40 maasta.

LUMA-toiminta Suomessa juhlii tänä vuonna 15-vuotisjuhlavuottaan. https://www.luma.fi/

Lisätietoja:

Johtaja, professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi / Helsingin yliopisto

Puhelin: 050 514 1450

Sähköposti: maija.aksela@helsinki.fi

Twitter: @akselamk