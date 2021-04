Luomuksen vuosikertomus julkaistu – toiminta monipuolista, valtakunnalliset tehtävät vaarassa

Jaa

Luomuksen vuosikertomus viimeisiltä kahdelta vuodelta on julkaistu. Katsaus on läpileikkaus Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon viimeaikaiseen tutkimukseen, toimintaan ja kehitykseen. Vaikka Luomuksen työ biodiversiteettitiedon kivijalkana palvelee koko Suomen luontoa ja useita hallinnonaloja, on sen talous heikentynyt viime vuosina. Valtakunnallisten tehtävien rahoitukseen tarvitaankin uusia ratkaisumalleja.

Kohokohtina Luomuksen vuosista 2019–2020 esiin nousevat kansainvälisen tutkimusarvioinnin kiittävä palaute, merkittävät edistysaskeleet lajitiedon jakamisessa ja aktiivinen asiantuntijatyö luonnon monimuotoisuuden alalla. Lisäksi tiede- ja ympäristökasvatusta antavissa yleisökohteissa tehtiin kävijäennätyksiä ennen koronaepidemiaa; Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa jopa sen aikana. Poimintoja kuluneista vuosista on katsottavissa Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa kuvattuna videona. Luomuksen työ biodiversiteettitiedon kivijalkana palvelee koko Suomen luontoa ja useita hallinnonaloja, mutta tästä huolimatta sen talous on heikentynyt viime vuosina. Luomuksen valtakunnallisten tehtävien rahoitukseen tarvitaankin uusia ratkaisumalleja. Rahoituspohjaa tulisi vahvistaa niin, että museo pystyy huolehtimaan tärkeistä tehtävistään pitkäjänteisesti - tätä myös eduskunta edellytti myöntäessään Luomukselle kuluvan vuoden budjettiin lisätukea. Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Aino Juslen toivoo hallituksen puoliväliriihestä asiaan ratkaisua, jotta valtakunnallisten tehtävien hoitaminen ei vaarannu. Tutustu Luomuksen vuosiin 2019–2020.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit