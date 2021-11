Luonto lisää maaseudun vetovoimaa monipaikka-asujien piirissä

Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2021 Kaisa Hietala on kestävän liiketoiminnan puolestapuhuja ja tekijä 15.11.2021 14:06:35 EET | Tiedote

Oulun Yliopistoseura ry on nimennyt hallitusammattilainen Kaisa Hietalan Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2021. Kaisa Hietala on kokenut liiketoimintajohtaja, joka on pyrkinyt työssään yhdistämään ympäristöhaasteet ja liiketoiminnan. Vuoden Alumni nimettiin Oulun yliopistogaalassa perjantaina 12.11.2021.